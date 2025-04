Il tradimento peggiore dopo Calhanoglu, Milan: un’altra batosta | Giuntoli lo ha già convinto

Giuntoli lo ha chiamato, la trattativa è pronta a decollare: altra mazzata, i rossoneri sono stati nuovamente traditi

La Juventus è pronta a rilanciarsi nuovamente e a far ritornare i suoi tifosi a sognare. Dopo il totale fallimento del progetto creato e studiato appositamente su Thiago Motta, non si è persa d’animo e sta già lavorando per la nuova stagione.

Ovviamente c’è da tenere in considerazione come finirà quella attuale. E’ innegabile che come e quanto spenderà durante la prossima sessione di calciomercato estiva verrà influenzato dalla loro posizione in classifica, peggiorata nettamente in seguito all’ultima giornata di Serie A.

I bianconeri hanno subito una grande mazzata. Hanno perso per 1-0 contro il Parma di Christian Chivu, la prima sconfitta di Igor Tudor dal suo arrivo a Torino. Un risultato che sta nettamente mettendo a rischio il suo piazzamento tra le prime 4, un obiettivo che non possono fallire.

Mancano ancora 5 giornate al termine del campionato e le contendenti sono molte. Da queste gare passa il futuro del mister croato, che se centrasse la qualificazione in Champions League, oltre che al Mondiale per Club, guiderebbe la Vecchia Signora anche la prossima annata.

Giuntoli a lavoro

Nel mentre la squadra lotta sul terreno di gioco, la società, in particolare Cristiano Giuntoli, sta già lavorando extra campo. Inizia ad idealizzare quella che sarà la nuova Juventus, con l’obiettivo di rendere la rosa ancor più competitiva su tutti i fronti.

C’è volonta di migliorarla sia qualitativamente che quantitativamente. Una strategia che mira a preparare la squadra a lottare duramente per ogni competizione, rispettando appieno quello che è lo storico DNA del club: “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”.

Milan tradito

Il nome in cima alla lista, che il DS bianconero seguiva sin dai tempi del Brescia, è Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale Italiana, dopo i 10 mesi di stop per squalifica, è tornato a dimostrare tutte le sue qualità al Newcastle. Sta guidando i Magpies verso la top 4 della Premier League ma soprattutto è stato protagonista della vittoria della Carabao Cup, primo trofeo del club in 70 anni.

Costa molto caro, motivo per cui i bianconeri stanno valutando di inserire delle contropartite che piacciano al loro mister, Eddie Howe. Nel frattempo il calciatore ed il suo entourage sono stati già contattati e sembrerebbe che gradiscano un ritorno in Serie A. La trattativa è stata dunque avviata e non è escluso che possa concludersi positivamente; un vero e proprio “sgarro” ai rivali del Milan, che dopo Calhanoglu assisterebbero all’ennesimo tradimento.