La Nazionale è in lutto: notizia arrivata nella notte | Addio al portiere, era l’ultima bandiera

Una di quelle notizie che sconvolge il mondo del calcio. Un terribile lutto quello che si è verificato, nelle ultime ore, e che ha colpito un Paese intero. Una Nazionale che piange la scomparsa di un vero e proprio idolo.

Ovvero di un portiere che, nel corso della sua carriera, ha saputo regalare e trasmettere emozioni tra i pali e non solo. Il suo cuore ha smesso di battere nel cuore della notte, circondato dall’affetto dei suoi cari e dalle persone che continueranno a volergli bene.

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro dei social network ed è stata riportata dai più importanti quotidiani e media nazionali.

Non sono stati ancora resi noti aggiornamenti per quanto riguarda il giorno del suo funerale, ma una cosa è certa: la sua figura continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha visto giocare ed apprezzato in campo.

Un giorno triste per il Brasile calcistico che piange la scomparsa di Hailton Correa de Arruda, per tutti semplicemente Manga. L’estremo difensore della “Selecao” è scomparso all’età di 87 anni a Rio de Janeiro. E’ stato il portiere della spedizione Mondiali del 1966 oltre ad essere considerato un idolo della tifoseria del Botafogo, club con il quale ha giocato per ben nove stagioni.

Nel corso della sua carriera sportiva ha indossato anche le maglie di: Sport Recife, Nacional, Internacional, Operario MS, Coritiba, Gremio e Barcelona SC. Con la Nazionale “Verdeoro”, invece, ha disputato 12 incontri subendo 10 reti. Originario dello stato di Pernambuco, ha vinto ben due titoli nazionali con l’Internacional di Porto Alegre (1975 e 1976).

I giocatori ed i tifosi del Botafogo, poco prima del match valido per la Copa Libertadores contro i venezuelani del Carabobo (per la cronaca incontro concluso 2-0 in favore dei brasiliani), lo hanno omaggiato nel migliore dei modi con un lunghissimo applauso. Non sono mancati, appunto, momenti di grande commozione all’interno dell’impianto sportivo sudamericano.

Nel frattempo sono tantissimi, tra ex leggende, calciatori ed utenti, che lo stanno ricordando con affetto sui social network. Tanto da essere descritto come uno dei migliori portieri deli anni ’60 del calcio brasiliano.