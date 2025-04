Momo Salah, finalmente il grande ritorno: tifosi della Juve impazziti | Firma a queste condizioni

E’ stato finalmente svelato il futuro di Mohamed Salah: la sua nuova avventura sarà fuori dall’Inghilterra, tornerà in Italia

Mohamed Salah non ha bisogno di presentazioni. Sin dall’inizio della sua carriera aveva dimostrato importanti qualità ma dall’arrivo a Roma e dal trasferimento al Liverpool ha avuto un exploit tale da divenire uno dei migliori calciatori al mondo.

Ha dei numeri straordinari, pur non giocando da punta centrale, che hanno contribuito alle numerose vittorie dei Reds nella loro storia recente. Il prossimo successo sarà molto probabilmente il campionato, competizione che stanno dominando da inizio stagione proprio grazie all’egiziano, così in forma da esser in scia per battere il record di Erling Haaland.

Nonostante però ci sia una fenomenale sinergia tra lui e la casacca del Liverpool, ci sia un affetto smisurato tra lui e la sua tifoseria e si trovi bene in Premier League, la sua avventura in Inghilterra sta incredibilmente giungendo al termine. La motivazione? Il rinnovo del suo contratto.

L’accordo tra lui ed il club ha una scadenza programmata per il 30 Giugno. Limite che attualmente non sembrano voler prolungare dato che il classe 1992 ha più volte ribadito durante il corso della stagione che non gli è arrivata nessuna offerta concreta da parte della società.

Sarà addio

Ci sarà da aspettare e capire ma le sue parole rilasciate nel corso di una delle sue ultime interviste non fanno sperare nulla di buono: “Negli ultimi 7-8 anni ho sempre detto di avere la Champions come obiettivo, ma stavolta la priorità è la Premier per una fondamentale motivazione”.

Ragione spiegata poco dopo lasciando tutti a bocca aperta: “Lo è perchè non festeggiato il titolo del 2020 come avremmo voluto e poi perché è il mio ultimo anno qui per cui vorrei qualcosa di speciale per la città. Abbiamo aspettato 30 anni per quel titolo ma c’era il Covid e non abbiamo avuto il tempo di festeggiare nel modo giusto. Sarebbe bello farlo quest’anno“.

Nuova destinazione

A meno di sorprese, a partire dagli inizi di Luglio sarà svincolato. Sono tante le squadre che si sono già messe in contatto con il suo entourage e che vorrebbero acquistarlo, una su tutte la Juventus, che farebbe ruotare intorno a lui il nuovo progetto che ha come obiettivo quello di riportare il club ai vertici del calcio italiano e mondiale.

Giuntoli è seriamente intenzionato a prenderlo. Un’operazione tutt’altro che utopica dato che verrebbe gratis e rappresenterebbe anche un’ottima opzione per Salah, al quale non dispiacerebbe tornare in Italia, paese che gli ha permesso di essere ciò che è oggi. Si attendono nuovi risvolti ma c’è concretamente la possibilità che la prossima stagine possa vestire la maglia bianconera.