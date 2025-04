Disastro derby: altri due infortunati | Inzaghi perde i titolari per la Champions League

Disastro derby, mister Inzaghi perde altre due pedine fondamentali: difficile vederli in campo in Champions League

Tra Milan ed Inter, nell’andata della semifinale di Coppa Italia, finisce 1-1. Tutto ancora aperto per entrambe le squadre che si giocheranno l’accesso alla finale il prossimo 23 aprile.

Nerazzurri che avrebbero sicuramente fare molto di più. Ne è consapevole lo stesso mister Inzaghi che, però, loda il comportamento e la prestazione dei suoi calciatori in campo.

Dalla sfida di ‘San Siro’, però, non arrivano affatto buone notizie. Soprattutto per il manager piacentino che perde non uno ma ben due calciatori. Una doppia tegola, quindi, per l’allenatore in vista del prossimo impegno di Champions League.

Molto difficile, ma non del tutto impossibile, pensare di vederli in campo nella sfida d’andata dei quarti in terra tedesca contro il Bayern Monaco. Anche se le ultime sensazioni non sono affatto delle migliori.

Inter, il doppio infortunio inguaia Inzaghi: non ci saranno in Champions

In molti hanno notato che, nella serata di mercoledì, sulla panchina nerazzurra c’erano un bel po’ di ragazzi della Primavera. Tanto è vero che uno di loro (Thomas Berenbruch) ha giocato nei minuti finali dell’incontro. In attacco Inzaghi ha deciso di schierare la coppia formata da Thuram e Correa. In molti, però, si aspettavano che al posto dell’argentino giocasse almeno Arnautovic. L’austriaco, invece, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Oltre all’ex Bologna, però, ha fatto molto discutere anche l’assenza dai titolari di Dimarco. Ai microfoni di Mediaset il tecnico ha risposto alla domanda in merito alla loro assenza: “Li ho portato in panchina, ma non erano utilizzabili“. Le loro condizioni fisiche, a quanto pare, non sono assolutamente delle migliori. Anche se non dovrebbero preoccupare più di tanto in vista della prossime sfide: quella in campionato contro il Parma e quella in Europa in casa del Bayern.

Inter, doppio infortunio: Inzaghi rivela le loro condizioni

Sempre in merito all’inutilizzo dei due calciatori Inzaghi ha spiegato la sua scelta di non schierarli in campo: “Hanno avuto degli affaticamenti. Ieri (martedì 1 aprile, ndr) non hanno fatto nulla. Stamattina si sono mossi ma abbiamo preferito non rischiarli con lo staff medico“.

Insomma, il tecnico ha preferito salvaguardare buona parte dei suoi calciatori per un semplice motivo: sabato pomeriggio, alle ore 18, l’Inter scenderà nuovamente in campo. Obiettivo consolidare il primo posto in classifica e, successivamente, concentrarsi sul primo round da disputare in Germania.