Lutto in Nazionale: Spalletti si ferma in conferenza | Un minuto di silenzio per ricordarlo, la squadra è a pezzi

Italia, bel gesto del ct Luciano Spalletti che in conferenza ha voluto effettuare un minuto di raccoglimento

Il tutto è avvenuto il giorno prima del match tra Italia e Germania, valido per i quarti di finale d’andata della Nations League. Un bel gesto che, ovviamente, non poteva assolutamente passare inosservato quello compiuto da Luciano Spalletti.

Il ct della Nazionale, in conferenza stampa, ha invitato tutti gli addetti ai lavori e, soprattutto, i giornalisti nell’alzarsi in piedi. Con l’obiettivo di ricordare una persona che, in questi giorni, ci ha lasciato.

Non una persona qualunque visto che, al mondo del calcio, ha regalato emozioni indescrivibili e che non potrà mai essere dimenticato. Un minuto di raccoglimento, quindi, prima delle domande prima del match contro i tedeschi.

Non solo la squadra, ma tutto il calcio italiano è devastato dalla notizia. Spalletti, però, ha trovato il modo di onorarlo. Un gesto che ha commosso tutti. D’altronde non poteva essere diversamente.

Italia in lutto, Spalletti lo ricorda in conferenza: un minuto di silenzio

Continua a far discutere la scelta della Serie A di non aver omaggiato, con un minuto di silenzio, su tutti i campi da calcio per ricordare Bruno Pizzul, venuto a mancare poco più di due settimane fa. Il mitico ed indimenticato giornalista e telecronista sportivo venuto a mancare all’età di 87 anni. La sua figura e, soprattutto, le sue telecronache non potranno mai essere dimenticate. Proprio quelle con la nazionale che, ancora adesso, fanno venire la pelle d’oca.

Una figura importante, quella di Pizzul, lo è stata anche per Spalletti. Sia da calciatore che da allenatore. Proprio l’allenatore toscano, prima del match di Nations League, in conferenza stampa lo ha voluto omaggiare. Con queste parole lo ha voluto ricordare: “Con la sua voce riusciva a portare dentro tutti quelli che erano a a casa, facendo vivere la partita in maniera molto più diretta. Aveva questa qualità nel saper leggere e descrivere le azioni. E’ stata una perdita di quelle che ricorderemo per tutta la vita“.

L’emozionante gesto di Spalletti, impossibile dimenticarlo: Italia in lutto

Il gesto di Spalletti, ovviamente, oltre a non essere passato inosservato è stato accolto in maniera positiva dai giornalisti presenti. Gli stessi che, in conferenza stampa, lo hanno applaudito ed, allo stesso tempo, omaggiato il loro collega venuto a mancare lo scorso 5 marzo.

La delusione, però, che in nessun campo della Serie A sia stato omaggiato e ricordato rimane eccome. Una bruttissima figura. Inutile ribadirlo.