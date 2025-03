Berrettini, confessione imbarazzante nel bel mezzo della partita : “Mi sto ca…do sotto” | L’allenatore lo distrugge

Matteo Berrettini shock, confessione imbarazzante nel bel mezzo di una partita: “Mi sto ca***do addosso”, da non credere

La responsabilità è di quelle pesanti. Anche se, il tutto, durerà poco meno di tre mesi: giusto il tempo che la squalifica di Jannik Sinner termini. Sarà Matteo Berrettini, in questo periodo, ad essere il tennista italiano rappresentativo.

Il ritorno in campo dell’altoatesino è previsto per maggio, ovvero quando ci saranno gli Internazionali BNL di Roma. Prima, però, ci saranno ben quattro appuntamenti che il nativo di San Candido sarà costretto a saltare per cause di forza maggiore.

Berrettini, comunque, ci proverà in tutti i modi a cercare di non far rimpiangere la sua assenza. Nel frattempo, però, lo sportivo romano sta facendo parlare molto di sé, in queste ultime ore, per alcune sue dichiarazioni.

Le stesse che possono tranquillamente definirsi “imbarazzanti”. Ed il motivo è facilmente intuibile. La conversazione con l’allenatore non è passata inosservata: “Mi sto ca***ndo sotto“.

Berrettini, rivelazione shock: nessuno poteva crederci

Nel corso di un suo intervento al podcast “Tintoria“, presentato da Daniele Tinti e Stefano Rapone, Matteo Berrettini ha rivelato un aneddoto molto particolare ed, allo stesso tempo, simpatico. Non tanto per lui che, durante una importante gara, ha accusato il colpo. In tutti i sensi. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “C’è stata una partita storica agli Australian Open nel 2022. Il primo turno lo stavo perdendo. Non perché fossi inferiore all’avversario, ma perché ho rischiato proprio“.

Poi ha continuato dicendo: “Io persi il primo set, vinsi il secondo, inizio a sentire dei rumori (si tocca lo stomaco, ndr). Dico, mah vediamo. Inizia il terzo set. Avrei potuto avere tre set davanti a me, quindi potenzialmente tre ore e mezza. Comincio a sentire che devo andare (in bagno, ndr)”. Quindi che faccio? Chiamo il medico e gli dico che mi serve l’Imodium. Durante la partita non so come ho fatto, quando ti metti a rispondere assumi una posizione particolare“.

Berrettini shock: “Mi sto ca***do sotto”, l’allenatore fa fatica crederci

Quando la natura chiama bisogna rispondere. Anche se ti chiami Matteo Berrettini ed, in quel momento, stai disputando un match degli Australian Open. Il sudore era evidente, ma non tanto per l’impegno che stava mettendo in atto contro il suo avversario, ma con un altro “nemico” che non gli stava lasciando assolutamente tregua.

“A cambio campo hai un minuto a disposizione. Io l’ho sfruttato per andare in bagno. Quando finivo i game mi dirigevo di corsa lì. Ho fatto un set senza mai fermarmi”. In conclusione: “Ad un certo punto guardai il mio allenatore e gli dissi: “Mi sto ca***do addosso”. Lui mi guardò e mi disse di non mollare. Gli dissi che non era quel tipo di paura, ma che era proprio lei“.