“Con me Vlahovic giocherà sempre” | Il nuovo allenatore ha blindato l’attaccante, altro che addio

Ma quale addio, il nuovo allenatore blinda Dusan Vlahovic: con lui, il serbo, sarà la punta di diamante dell’attacco

Un momento complicato, probabilmente il primo della sua carriera sportiva, che Dusan Vlahovic sta vivendo con la maglia della Juventus. Non è affatto un mistero che il rapporto con il tecnico Thiago Motta non sia assolutamente dei migliori.

Dopo l’arrivo di Kolo Muani, infatti, il classe 2000 è sceso nelle categorie preferenziali del mister. Per lui solamente panchina e qualche scampolo di gara, ma solo quando i giochi sono oramai belli che chiusi.

Al termine della stagione bisognerà fare il punto della situazione e, soprattutto, chi è che lascerà Torino. Sia Motta che lo stesso Vlahovic sono dati per partenti: per il mister dovrebbe esserci un inevitabile esonero, mentre per l’attaccante una cessione definitiva.

Allo stesso tempo, però, in merito al suo futuro arrivano dichiarazioni rassicuranti. Le stesse che sono state rilasciate dal nuovo allenatore che spegne ogni tipo di dubbio: con lui Vlahovic sarà considerato l’attaccante di riferimento della squadra.

Vlahovic, sciolto ogni dubbio: il nuovo allenatore lo considera un elemento prezioso

Nelle ultime tre partite Vlahovic, con i bianconeri, ha giocato solamente 23 minuti. Un misero bottino per il capocannoniere della squadra (in tutte le competizioni). Il serbo, con il passare del tempo, si sta allontanando sempre di più dalla Juventus. Di conseguenza è la stessa società piemontese pronta a fare a meno di lui. Con tanto di cessione prevista in estate al miglior offerente, pur di non perderlo gratis nel 2026.

Se alla Juventus non riesce a trovare spazio, lo stesso non si può dire per la sua Nazionale. Il ct della Serbia, Dragan Stojkovic, ha precisato in conferenza che difficilmente potrà fare a meno del suo uomo chiave. Dal ritiro non si è fatta attendere la stoccata nei confronti della “Vecchia Signora”. Il tutto a poche ore dal doppio confronto, per la Nations League, contro l’Austria.

Vlahovic, rassicurazioni per l’attaccante: “Con me giocherà sempre”

Stoijkovic non ha dubbi sulle qualità di Vlahovic: “Ho una buona opinione su di lui. Nel calcio ci sono i momenti negativi. Non entrerò nei dettagli e non dirò nulla sul fatto che stia giocando meno del solito”.

Un trattamento, riservato al suo calciatore, che però fa fatica ad accettare: “Qui con me Dusan giocherà sempre. Con la Nazionale ha l’occasione di dimostrare che ciò che gli stanno facendo non va bene“. Chissà se arriverà o meno la risposta di Motta…