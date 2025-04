“E’ la prima volta nella storia”: semifinale di Champions, la partita è stata rinviata

Una rarità che potrebbe costare il resto della stagione: nonostante la semifinale, la partita è stata rinviata.

Mancano pochissimi giorni a quella che è con ogni probabilità la partita più importante per l’intera stagione dell’Inter.

I nerazzurri dovranno affrontare il Barcellona nell’andata della doppia sfida di Champions League e giocarsi quindi l’accesso alla finale di Monaco.

Una sfida attesa da agosto, ma che potrebbe essere rovinata da una recente decisione da parte della Lega.

Il rinvio della gara potrebbe infatti influire non poco sull’esito del big match europeo, oltre ad essere probabilmente un caso più unico che raro.

Una decisione presa non a cuor leggero

La triste e inattesa morte di Papa Francesco ha avuto ripercussioni comprensibili anche sul mondo del calcio. Molte partite sono state spostate per poi essere recuperate nella giornata di martedì 23 aprile, ma lo stesso accadrà per quelle che erano state messe in calendario sabato prossimo, 26.

In occasione delle celebrazioni dei funerali del Santo Padre – previste appunto nella giornata di sabato – i match di campionato sono stati spostati a Domenica, compreso quello tra Inter e Roma. Una scelta non semplice, ma obbligata viste le circostanze e il calendario troppo fitto per apportare modifiche importanti e sui cui è intervenuto lo stesso Marotta, presidente e amministratore delegato della società nerazzurra.

“È la prima volta”

Parlando ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio del derby di Coppa Italia contro il Milan, Marotta ha espresso solidarietà nei confronti del Pontefice, ribadendo che le celebrazioni saranno “un’occasione per rinnovare il sentimento di cordoglio verso la sua figura”. Il numero uno nerazzurro ha poi ringraziato la squadra e l’allenatore per la disponibilità a giocare di domenica, pur non nascondendo un po’ di amarezza per come andranno le cose.

“Abbiamo chiesto di rinviare perché era giusto – ha commentato a Mediaset Marotta – e perché abbiamo un impegno col Barcellona troppo ravvicinato”. Un rinvio, quello auspicato dal presidente, che avrebbe potuto fare bene al movimento calcistico italiano, tutelando l’integrità dei giocatori interisti, ma così non è stato. “Credo sia la prima volta che una squadra italiana giochi la domenica prima di una semifinale europea – ha concluso – purtroppo però non c’è stata la possibilità di rinviare la gara”.