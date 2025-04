L’Inter è la mia squadra del cuore: il rivale di sempre ammette tutto | Tifosi sconcertati

I tifosi non se lo aspettavano, è un nemico dell’Inter ma confessa che da piccolo era un sostenitore dei nerazzurri

L’Inter si è vista agganciare dal Napoli a cinque giornate dal termine del campionato. Gli azzurri hanno vinto a Monza, pur soffrendo, con un’altra rete decisiva di McTominay che si sta confermando come uno dei migliori acquisti della scorsa estate in Italia. I nerazzurri sono usciti sconfitti da Bologna, con gli uomini di Vincenzo Italiano che hanno conquistato tre punti pesanti in chiave Champions.

L’esito della serie A è quanto mai incerto, con il calendario che sorride ai partenopei dato che non è previsto nessun scontro diretto, mentre la squadra di Inzaghi ospiterà domenica una Roma che è imbattuta da 17 turni e ancora in corsa per un piazzamento europeo.

Una settimana che può decidere un’intera stagione quella che attende l’Inter, che tre giorni dopo affronterà il Barcellona per l’andata della semifinale di Champions League, il cui risultato potrebbe già indirizzare l’eventuale passaggio del turno.

La sconfitta al Dall’Ara complica la gestione di questa fase cruciale per Inzaghi, abile nel fare ruotare i giocatori a disposizione ma sorpreso dagli emiliani che hanno dato filo da torcere.

Un gol che potrebbe decidere il campionato

A gelare i tifosi interisti è stato Riccardo Orsolini che si è reso protagonista di una rete di pregevole fattura in rovesciata, a pochi secondi dal fischio finale. L’esterno azzurro ha messo a segno 14 gol tra campionato e coppe in questa stagione.

A scoprirlo da bambino e a portarlo ad Ascoli è stato Remo Orsini che ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb, che ne ha lodato la scaltrezza e la voglia di segnare in ogni modo e da ogni posizione.

“Vi ho segnato…ma tifo per voi”, l’ammissione del rivale dell’Inter

L’allenatore svela che Orsolini ha avuto sin da piccolo una certa simpatia per l’Inter, anche se non è la prima volta che segna ai nerazzurri. Uno scherzo del destino che proprio lui potrebbe decidere le sorti del campionato e strappare il titolo alla squadra del cuore.

Quando si è un calciatore professionista, la fede è messa da parte rispetto agli interessi per il club in cui si milita. Un Orsolini che sta bene a Bologna e che potrebbe restare, dato il probabile piazzamento europeo dei felsinei.