Inter, Thuram in forte dubbio: Dumfries e Zielinski pronti a rientrare

In casa Inter c’è ancora molta incertezza attorno al rientro di Marcus Thuram. L’attaccante francese non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio muscolare che lo tiene ai box da diverse settimane. Secondo le ultime news che giungono da Appiano Gentile, il rischio di forzare il rientro è concreto, motivo per cui lo staff medico sta monitorando quotidianamente le sue condizioni. In vista della delicata sfida di domani contro la Roma, valida per la 35ª giornata di Serie A, il nome di Thuram resta in forte dubbio. L’infortunio di Thuram all’Inter potrebbe quindi costringere Simone Inzaghi a rivedere ancora una volta l’assetto offensivo, con Arnautovic pronto a una maglia da titolare.

Se da una parte c’è preoccupazione per l’ex Borussia Mönchengladbach, dall’altra arrivano notizie notizie positive: Denzel Dumfries e Piotr Zielinski sono finalmente rientrati in gruppo. Due recuperi pesantissimi in un momento così decisivo della stagione nerazzurra.

Dumfries e Zielinski di nuovo a disposizione: Inzaghi sorride

Dopo oltre un mese di stop, Dumfries e Zielinski sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra. L’esterno olandese mancava dai campi dal match contro l’Atalanta del 16 marzo, mentre il centrocampista polacco non si vedeva in campo da Inter-Monza dell’8 marzo. Ora, entrambi sono considerati pienamente recuperati e saranno disponibili per il match del Meazza. Un doppio ritorno che potrebbe pesare sulle scelte di Inzaghi, che in settimana ha studiato diverse soluzioni in vista di Inter-Roma, decisiva per blindare allentare il Napoli dalla corsa al titolo.

Il recupero di Dumfries all’Inter regala maggiore spinta sulla corsia destra, mentre il recupero di Zielinski all’Inter offre una nuova alternativa in mezzo al campo, aumentando la qualità sulla mediana. I due giocatori sono dunque pronti per essere convocati, anche se partiranno probabilmente dalla panchina, pronti a dare il loro contributo a gara in corso.

Nel frattempo, cresce l’attesa per conoscere le probabili formazioni di Inter-Roma, con Inzaghi che potrebbe sorprendere ancora una volta. L’obiettivo è chiaro: portare a casa altri tre punti fondamentali verso il sogno tricolore.