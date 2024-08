Annuncio dopo l’amichevole: ’Non ti muovi da Milanello’: Fonseca fa saltare tutte le trattative

L’ottima prestazione in amichevole lo ha stregato, Fonseca ha preso la sua scelta definitiva: il calciatore non si muoverà da Milanello

Anche in questa stagione il Milan è impegnato nella tournèe estiva negli Stati Uniti denominata Soccer Champions Tour 2024, nella quale sta affrontando le squadre più forti d’Europa come il Manchester City di Guardiola, il Real Madrid di Ancelotti e il Barcellona di Flick.

Un’opportunità per mettere minuti nelle gambe in vista della nuova stagione e per aumentare la visibilità del marchio rossonero anche all’estero, già esplosa nelle ultime due stagioni con l’acquisto della società da parte di Gerry Cardinale e i trasferimenti di Christian Pulisic e Yunus Musah.

Ad oggi il club rossonero secondo la classifica stilata da YouGov è il club italiano più amato dal popolo statunitense con 44 milioni di tifosi registrati che hanno comportato un aumento della visiblità della Serie A del 30% e della fanbase generale del 60%.

Il primo match del Diavolo è stato di fatti disputato allo Yankee Stadium di New York, casa dei New York Yankees legati al Milan da un’importnate partnership, contro il Manchester City di Guardiola, nel quale hanno festeggiato entrambi i club i 125 anni di fondazione.

Tante risposte

La partita è terminata sul punteggio di 3-2 a favore dei rossoneri. A segno una doppietta di Lorenzo Colombo su due assist di Samuel Chukwueze e Marco Nasti su assist di Alexis Saelemaekers mentre per i Citizens gol di Erling Haaland su assist di Oscar Bobb e rete di James McAtee.

Entrambe le squadre non avevano a disposizione tutti i titolari, con molti calciatori che ancora devono rientrare dalle vacanze estive post Euro 2024, ma sono riuscite comunque a regalare una partita ad alta intensità e con ottimi spunti, soprattutto da parte del Milan che ha già fatta notare l’impronta di Paulo Fonseca.

Blindato a Milanello

Tra i migliori in campo sia nella sfida contro il Rapid Vienna che contro il Manchester City spunta il nome di Alexis Saelemaekers, che ha confermato il suo ottimo stato di forma dimostrato nella scorsa stagione con il Bologna, facendosi trovare pronto per il Milan dopo il mancato riscatto da parte dei rossoblù.

Nel giro di un mese è passato dall’essere considerato un esubero ed una pedina utile per far cassa per le tante alternative in quel ruolo ad esser confermato dal mister portoghese, che nel post partita ha affermato di volerlo a disposizione per la prossima stagione. La sua valutazione è di circa 15/20 milioni di euro con tanti club interessati a lui, in particolare dalla Premier League, ma il Milan dovrà decidere in fretta e sciogliere il dubbio tra il voler tenere il belga per la sua duttilità o far cassa e sbloccare il mercato utilizzando il cartellino di un giocatore che ha già davanti a sè tanti nomi nelle gerarchie.