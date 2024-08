‘Avrai una chance in prima squadra’ | Fonseca ha deciso, Colombo rimane: cambia tutto con l’Empoli

Le reti in questo ritiro hanno fatto cambiare idea a Fonseca, il giovane bomber Colombo avrà una possibilità in prima squadra

Il Milan ha battuto nell’amichevole di lusso disputata in America il Manchester City di Pep Guardiola per 3 a 2. La difesa ha mostrato le stesse lacune della passata stagione, con una prestazione nettamente insufficiente soprattutto da parte di Tomori, colpevole su entrambe le reti degli inglesi. L’arrivo di Pavlovic può aiutare molto la retroguardia a registrarsi e acquisire maggiore solidità.

In attacco ha sorpreso Lorenzo Colombo, autore di una prestigiosa doppietta. Dopo la stagione in prestito al Monza, il giovane bomber era dato in partenza, direzione Empoli, ma le reti possono far cambiare idea a mister Paulo Fonseca.

In attesa di approdare in Toscana, l’allenatore portoghese continua ad utilizzarlo data la carenza di centravanti visto che il nuovo arrivo Alvaro Morata è ancora in vacanza dato l’Europeo concluso da poco.

L’accordo è stato trovato con gli azzurri, sulla base di un prestito con l’opzione per il riscatto a titolo definitivo ma con i rossoneri che però dovrebbero rimanere ancora in controllo del cartellino. D’Aversa potrà avere un attaccante di grande potenzialità in rosa, insieme ad Esposito che invece arriva dai cugini dell’Inter.

L’Empoli prova a salvarsi grazie alle reti di Colombo

Empoli che ha ottenuto la salvezza nei minuti finali della scorsa stagione e che ha presentato il progetto di ristrutturazione dello stadio, un investimento di 45 milioni per la proprietà Corsi che si appresta a disputare il terzo anno consecutivo in A.

La lotta per mantenere la categoria rischia di essere ancora più complicata dato l’arrivo delle ambiziose Parma, Venezia e Como che stanno investendo molto sul mercato.

Un Empoli che continua a investire sui giovani e che riparte da mister D’Aversa

Per i toscani continua la filosofia di investire su giovani prospetti, lanciati anche dalla Primavera, tra le più attrezzate d’Italia e che ha lanciato tanti giocatori che poi si sono affermati. La scelta della guida tecnica è ricaduta invece su Roberto D’Aversa, esonerato la scorsa primavera dal Lecce e chiamato di nuovo in una squadra che punta alla salvezza.

Davide Nicola invece ha rescisso di sua volontà, andando ad ereditare la panchina di Claudio Ranieri a Cagliari. I tifosi lo hanno ringraziato per aver regalato ancora un anno di A all’Empoli, obiettivo non scontato da raggiungere.