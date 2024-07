Galliani adesso deve farsi da parte: il Monza diventa americano | Cessione dolorosissima

Il Monza può cambiare proprietà e diventare americano, ecco i possibili acquirenti del club brianzolo del ds Adriano Galliani

Dopo aver vinto tutto con il Milan, Silvio Berlusconi acquistò il Monza e decise di portare con sè un uomo fedele e grande esperto di calcio come Adriano Galliani nel ruolo di direttore sportivo e uomo mercato. Con la coppia i brianzoli hanno raggiunto la Serie A per la prima volta nella loro storia e raggiunto una storica salvezza, con oltre 50 punti conquistati in classifica.

Dopo la morte del patron milanese, il club biancorosso ha mantenuto la categoria e adesso si appresta a iniziare la terza stagione consecutiva nel massimo campionato italiano, con un cambio di guida tecnica.

Raffaele Palladino ha lasciato e firmato per la Fiorentina e al suo posto la scelta è ricaduta su Alessandro Nesta, un’altra scommessa di Galliani, un ex giocatore che conosce bene e che ha fatto grandi cose nella difesa del Milan a inizio del secolo.

La squadra non dovrebbe subire molti cambiamenti, nonostante la cessione di Michele Di Gregorio in porta e quella probabile di Andrea Colpani. L’obiettivo resta quello della salvezza e della valorizzazione dei tanti giovani presenti in rosa.

Il Monza può diventare di proprietà di un fondo americano, la trattativa è iniziata

Ma le cose potrebbero cambiare. Infatti, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Monza potrebbe presto passare di mano a un gruppo d’investitori americani con base in Texas, con la trattativa che è in fase avanzata.

Qualora ci dovesse essere il cambio di proprietà, le risorse economiche a disposizione sarebbero maggiori, con le ambizioni che andrebbero oltre una salvezza tranquilla, un discorso analogo alla vicina Como.

Il Monza lotterà per la salvezza, piedi per terra per un nuovo ciclo con Nesta alla guida della squadra

Il passaggio di proprietà non dovrebbero in ogni caso influire su questa sessione di mercato in corso, fatto che implica la volontà di fare innesti mirati e sfruttare eventuali occasioni che si presenteranno, specialmente negli ultimi giorni, con Galliani che è uno dei migliori in tal senso.

L’inizio di campionato darà già indicazioni importanti su quali e quante zone del campo necessiteranno di ritocchi per arrivare a gennaio senza essere già risucchiati nella zona retrocessione, con Nesta che si gioca una grande chance, quella di fare bene in A dopo una gavetta di alcuni anni nelle categorie inferiori.