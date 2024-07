Mourinho si mette contro tutta Roma: Fenerbahce sul colpo giallorosso | De Rossi perde l’obiettivo numero 1 in attacco

L’ex tecnico dei giallorossi si vendica in un modo inaspettato. DDR costretto a rinunciare al suo gioiello: vola in Turchia sin da subito.

Durante l’ultimo campionato di calcio ci sono stati davvero molti cambi di allenatore in varie panchine italiane. Basti pensare all’Udinese, all’Empoli, ma non solo. Addirittura il Napoli, cosa mai accaduta nella sua storia recente, aveva cambiato ben tre tecnici nello stesso anno.

Si era partiti con il francese Rudi Garcia che poi, dinanzi a risultati poco soddisfacenti, è stato esonerato a favore del ritorno di Walter Mazzarri. Anche quest’ultimo, nonostante fosse ritornato in Campania dopo oltre 10 anni, sembrava non essere in grado di riaccendere la scintilla ed è per questo che a lui è stato poi preferito l’attuale commissario tecnico della Slovacchia, Francesco Calzona.

Anche la Lazio del presidente Claudio Lotito aveva deciso di privarsi del suo allenatore Maurizio Sarri per lasciare la guida al traghettatore Igor Tudor. Si può dire lo stesso anche della Juventus che, sul fotofinish, dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta, ha poi deciso di sollevare dall’incarico Massimiliano Allegri per motivi che ben conosciamo e affidare la guida tecnica delle ultime due partite a Paolo Montero, tecnico della Primavera.

Fra tutte queste squadre sarebbe però il caso di parlare di un allenatore che è rimasto nei cuori della squadra che ha lasciato in corso d’opera. Stiamo parlando di José Mourinho che, con la Roma, negli ultimi anni era riuscito nel 2022 a trionfare nella prima Conference League.

Il passaggio del testimone

Il tecnico, come ben sappiamo, è stato esonerato dalla società del Friedkin che a lui ha preferito il giovane Daniele De Rossi. Quando quest’ultimo si è seduto sulla panchina giallorossa, i tifosi inizialmente erano piuttosto preoccupati. Questo perché DDR aveva allenato solo ed esclusivamente la SPAL nell’anno precedente in Serie B con risultati non proprio soddisfacenti.

Quando però è approdato nella Capitale, questa volta non più da calciatore ma da allenatore, ha dimostrato sin da subito di avere le carte in regola per riportare in alto la squadra. È riuscito a rigenerare giocatori come Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Questi hanno concluso lo scorso campionato in maniera impeccabile, portando a casa risultati davvero notevoli.

Youssef En-Nesyri vola da Mou

Ora però José Mourinho può tornare a sorridere in quanto ha trovato una nuova realtà pronta ad accoglierlo e a osannarlo. Si è seduto sulla panchina turca del Fenerbahçe, squadra che si sta rinforzando così tanto da diventare una spina nel fianco anche per le altre società più blasonate della nazione come Galatasaray e Beşiktaş.

Sembra che lo Special One sia pronto a soffiare un obiettivo dei giallorossi. Stiamo parlando del forte giocatore marocchino Youssef En-Nesyri che era entrato nei radar della Roma e che ora stando a quanto riportato da sky sport, è pronto ad approdare nella nuova squadra di Mourinho.