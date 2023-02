Derby, Inzaghi pronto a una sorpresa. Cambiano le gerarchie?

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/02/2023

Derby mancano 3 giorni al match e Inzaghi sembra pronto a voler sorprendere un po’ tutti per quanto riguarda la formazione da schierare.

Come riporta Tuttosport l’allenatore starebbe pensando all’impiego di Romelu Lukaku dal primo minuto. Al momento si tratterebbe di una riflessione, ma la prestazione sfornata contro l’Atalanta in Coppa Italia da Big Rom è piaciuta allo staff tecnico. Sicuramente non è stata una partita indimenticabile quella di Lukaku contro gli orobici, ma il suo mettersi a disposizione della squadra e cercare di iniziare a trovare i ritmi giusti c’è stata. Derby, per la sfida contro il Milan il mister nerazzurro pensa a Lukaku dal primo minuto. Sarebbe lui ad affiancare Lautaro. In particolare, come sottolinea il quotidiano sportivo di Torino, il giocatore belga ha dimostrato durante la partita di carburare sempre di più, con una partenza sottotono per poi crescere alla distanza. Il minutaggio non è dalla sua, in quanto effettivamente al momento ha una condizione da non oltre i 50-60 minuti. Dalla sua ha invece il fascino che rappresenterebbe questa scelta nell’ambiente nerazzurro che ha ancora negli occhi le sontuose prestazioni contro il Milan nel suo primo biennio all’Inter.

Ora la scelta spetta ad Inzaghi e non sarà semplice. Se sceglierà il belga accanto a Lautaro Martinez, a sedersi dovrà essere Edin Dzeko che in questa stagione sta confermando quanto sia improntatne per la squadra. Importanza non solo sotto porta, ma anche in tutto lo sviluppo del gioco nerazzurro.