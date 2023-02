Inter, non solo Skriniar: pronta la rivoluzione in difesa (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 02/02/2023

Inter, si preannuncia un’estate rovente in casa nerazzurra dov’è prevista una vera e propria rivoluzione nel reparto difensivo.

Oltre a Skriniar, già promesso sposo del Psg, potrebbero andare via anche altri tre elementi e per questo motivo la dirigenza sarebbe già al lavoro per sostituirli. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione.

Inter, da Acerbi e De Vrij: quanti addii. I nomi per sostituirli

Sul piede di partenza ci sarebbe soprattutto Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a fine stagione e nel mirino di Villareal e alcuni club olandesi. In scadenza anche Danilo D’Ambrosio che potrebbe salutare a giugno. Spinosa la situazione di Acerbi che è in prestito dalla Lazio. L’ostacolo sarebbe rappresentato dal suo pesante ingaggio da 2,6 milioni di euro netti a stagione e dalla valutazione di 4 milioni di euro fatta da Lotito; cifra considerata troppo alta per un giocatore che presto compirà 35 anni.

Beppe Marotta e Piero Ausilio nel frattempo starebbero sondando il terreno per nuovi rinforzi e avrebbero messo nel mirino Pavard del Bayern Monaco, Djalo del Lille e Scalvini dell‘Atalanta. Occhi puntati anche su Smalling che è in scadenza di contratto con la Roma a fine stagione.