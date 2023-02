Inter-Milan, designato l’arbitro del derby di domenica: i precedenti

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 02/02/2023

Inter-Milan, domenica sera alle 20:45 è in programma il 164º derby della Madonnina. Le due squadre si rincontrano a distanza di pochi giorni dal match di supercoppa terminato con la vittoria dei nerazzurri. Questa volta sono in palio tre punti importantissimi in ottica Champions.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata di Serie A affidando il match del San Siro all’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia.

Inter-Milan, i precedenti di Massa con i nerazzurri

Il fischietto ligure avrà come assistenti Bindoni e Imperiale. Il quarto ufficiale del match sarà Sozza, mentre in sala Var Mazzoleni con Fabbri.

I precedenti sono a favore dei nerazzurri con 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in 24 partite arbitrate da Massa.