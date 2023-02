Skriniar e il confronto nello spogliatoio. Ha parlato con due leader

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 02/02/2023

Skriniar e il caso relativo al difensore slovacco hanno animato le settimane di gennaio. Alla fine, l’ex Samp è rimasto a Milano, nonostante il passaggio a fine campionato al Psg non sia più in discussione. Una vicenda intricata, che ha tenuto col fiato sospeso, risolta alla fine con la permenenza di Skriniar, che sarà ancora – ancora per qualche mese – un calciatore della rosa di Simone Inzaghi.

Chiarimenti, intanto, sono in corso. Skriniar sta recuperando la tranquillità necessaria per affrontare la seconda parte di stagione senza ripercussioni.

Skriniar, cosa succede. Lo spogliatoio, i tifosi: l’evoluzione della vicenda

Dapprima, una chiacchierata con i leader dello spogliatoio. Poi, con una delegazione di tifosi. “Durante la mattina di martedì, quando era diventato ormai certo il mancato passaggio a gennaio al Psg, Milan ha voluto fare quattro chiacchiere con gli altri leader del gruppo, da Handanovic a Lukaku”, si legge oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Sarebbe emersa la volontà dello stesso Skriniar di dar tutto per la maglia nerazzurra, confermando un impegno professionale che non mancherà da qui alla fine.

Coi tifosi sarà tregua. Almeno quelli della Curva: ieri è andato in scena un incontro ad Appiano col calciatore. Tutto ok e il comunicato a sancire la non contestazione verso il difensore (qui le righe ufficializzate dalla Curva Nord sul caso Skriniar).