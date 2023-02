Inter, la Curva Nord si esprime sul caso Skriniar. Ecco la decisione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 01/02/2023

Inter, il caso Skriniar ha lasciato strascichi all’interno dell’ambiente nerazzurro.

Si aspettava la reazione dei tifosi dell’Inter a quello che molti hanno considerato un tradimento da parte del giocatore alla squadra. Come è ormai noto il giocatore andrà in scadenza con i nerazzurri a giugno, accasandosi poi con il PSG con la quale ha già un contratto per la prossima stagione.

Oggi la Curva Nord, cuore del tifo organizzato nerazzurro, ha rilasciato un comunicato chiarendo la propria posizione sulla questione. Inter, la Curva Nord incontra Skriniar e chiarisce al sua posizione “Rispettiamo il giocatore, l’Inter prima di tutto sempre”.

Il comunicato recita: “La Nord ha incontrato Milan e, dopo aver ascoltato le sue ragioni, ha deciso di non prendere posizione contro la sua scelta di lasciare l’Inter. La chiacchierata è stata documentata in un articolo sulla fantine che uscirà al derby e in cui si spiega cosa è stato detto”

“Invitiamo fin d’ora gli interisti- ha comunicato la nota dei tifosi- a rispettare un giocatore che, al di là delle scelte professionali, rimane in un organico di una squadra che ha bisogno di tutti per ottenere il massimo dei risultati possibili.”

Il comunicato è chiuso dalla frase “L’INTER PRIMA DI TUTTO SEMPRE.”