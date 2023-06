Inter, col Chelsea situazione di stallo, ma un fattore è certo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/06/2023

Inter, il viaggio in Inghilterra di Ausilio è stato solo il primo di incontri che molto probabilmente seguiranno nelle prossime settimane.

Ausilio incontrando i dirigenti del Chelsea ha chiesto il prestito di Romelu Lukaku e di Kalidou Koulibaly. Il difensore ex Napoli è ritenuto il sostituto ideale di Milan Skriniar (PSG. Sul difensore un problema in più sarebbe il contratto. Il senegalese percepisce 10 milioni netti a stagione, cifra irraggiungibile per i nerazzurri che non potrebbero sfruttare neanche il decreto crescita. Sky Sport ha fatto il punto sul lavoro del direttore sportivo nerazzurro.incontrando i dirigenti delha chiesto il prestito die diIl difensore ex Napoli è ritenuto il sostituto ideale di qui le parole dello slovacco ) passato al. Sul difensore un problema in più sarebbe il contratto. Il senegalese percepisce 10 milioni netti a stagione, cifra irraggiungibile per i nerazzurri che non potrebbero sfruttare neanche il decreto crescita.

Inter, al momento due no per i prestiti di Lukaku e Koulibaly. Onana è una storia a parte.

Per l’emittente sportiva satellitare il Chelsea non ha aperto alle proposte di Ausilio che avrebbe ricevuto due no. I Blues vogliono monetizzare sulle partenze, ma non potranno sottovalutare le volontà dei due calciatori. Lukaku ha detto e ribadito di voler rimanere in nerazzurro anche la prossima stagione, mentre Koulibaly ha vissuto una stagione pessima a Londra e vorrebbe anche lui cambiare aria.

Un ulteriore elemento che è uscito fuori dall’incontro è che la richiesta nerazzurra non è minimamente legata a quello che sarà il futuro di Andrè Onana. Non è un mistero che il portiere del Camerun sia seguito oltremanica. Su di lui oltre al Chelsea ci sarebbe il Manchester United. Quello che appare chiaro è che le trattative sono e resteranno separate.