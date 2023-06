Skriniar-Inter: dopo le parole da giocatore del PSG, lo slovacco fa dietrofront

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/06/2023

Skriniar-Inter, lo slovacco parla dal ritiro della propria nazionale. Uno dei grandi assenti di questa stagione interista, è stato sicuramente Milan Skriniar. Il difensore slovacco, infatti, tra prestazioni non all’altezza e tra un futuro già scritto e che va in direzione Paris Saint-Germain, non è quasi mai potuto essere a disposizione di Inzaghi nel modo migliore.

Intanto, nella giornata di ieri, dal ritiro della propria nazionale, il giocatore aveva mandato delle indicazioni importanti sul suo futuro, parlando già da giocatore del PSG e dicendo che il suo pensiero sarebbe stato nella squadra francese. Oggi, un netto dietrofront che ovviamente non cancella quello che si sa già da tempo.

Ecco le parole di Skriniar riportate da Hetrik: “Non lo percepisco in alcun modo. Ho un contratto con l’Inter fino al 30 giugno, vedremo cosa succederà in futuro. Posso dire che queste cose non mi riguardano, perché sono le decisioni dei giocatori, decidono loro cosa fare. Vedrò cosa succederà in futuro, quando ci sarà qualcosa di chiaro e ufficiale sul mio futuro, allora sicuramente lo saprai”.