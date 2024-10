Penalizzazione in classifica ufficiale: il giudice ha deciso | Cambia la classifica in Campionato

Il giudice sportivo ha decretato la penalizzazione per una squadra italiana, persi punti che potrebbe influire sulla classifica finale

L’ultima penalizzazione in A è stata inflitta alla Juventus in seguito al caso plusvalenze. Dieci punti che hanno impedito ai bianconeri di partecipare alle competizioni europee la scorsa stagione, con delle ripercussioni anche sul mercato.

La giustizia sportiva è spesso severa nel far rispettare le regole e le inadempienze da parte delle proprietà rischiano di inficiare sul regolare svolgimento del campionato.

Assistere a una classifica diversa rispetto a quanto stabilisce il campo provoca frustrazioni per lo spogliatoio che non sempre riesce a reagire. Il merito va soprattutto all’allenatore che deve essere in grado di trasformare le difficoltà in voglia di rivalsa.

Un episodio simile ha colpito un club che ha già dovuto affrontare una retrocessione al termine dello scorso campionato e che era tra le favorite alla risalita, ai nastri di partenza della stagione in corso.

Ufficiale la penalizzazione, ecco per quale motivo è stato punito il club

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità di un’altra penalizzazione che ha colpito stavolta un club di Lega Pro, favorito per vincere il girone B che al momento vede il dominio del Pescara, imbattuto.

Due punti che potrebbero pesare nella classifica finale, una sanzione inevitabile dopo non aver rispettato gli adempimenti relativi a ritenute Irpef di maggio e giugno e i contributi Inps di giugno 2024. La squadra è allenata da Ignazio Abate, che ha accettato questa sfida dopo aver fatto molto bene alla guida della Primavera del Milan.

Persi due punti che potrebbero essere decisivi a fine campionato

Questo club è la Ternana, retrocessa dopo diverse stagioni in B e desiderosa di tornare subito nel campionato cadetto. I tifosi dei rossoverdi saranno fondamentali in questo momento delicato per trasmettere l’attaccamento alla maglia di una rosa costruita per vincere e ben allenata dall’ex tecnico rossonero, fresco dell’esame superato a Coverciano e che non molla mai, come testimonia la vittoria nell’ultimo turno al 93′ sul campo del Sestri Levante.

Il club umbro è al secondo posto momentaneo in classifica e punta a lottare sino in fondo per la promozione diretta, senza passare dalla lotteria dei play-off. Un compito reso ancora più arduo da questa penalizzazione che la Lega ha deciso di infliggere alla Ternana, colpevole di non aver rispettato dei pagamenti obbligatori.