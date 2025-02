Portiere della Nazionale in manette: “Arrestato per truffa” | Dalla maglia azzurra alla prigione

Ha giocato come portiere in Nazionale e adesso è stato arrestato per truffa, il triste epilogo di un calciatore che ha ammesso tutto

Sono molti i portieri di talento che hanno difeso la porta dell’Italia. Per 15 anni il compito è spettato a Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione, a fianco del commissario tecnico Luciano Spalletti e considerato da molti come il miglior estremo difensore della sua generazione, il cui contributo è stato essenziale nel trionfo nel 2006 ai Mondiali tedeschi.

A prenderne l’eredità è stato Gigi Donnarumma, capitano della fallimentare spedizione, sempre in terra tedesca, degli ultimi Europei, con parate di pregevole fattura che hanno impedito delle figure peggiori ai suoi compagni di squadra.

L’attuale portiere del PSG sarà uno dei senatori e baluardi del nuovo ciclo che porterà gli azzurri a giocarsi la partecipazione ai Mondiali del prossimo anno, dopo due edizioni in cui non sono stati presenti.

Ma sono molti i portieri di alto livello che meriterebbero la chance di scendere in campo agli ordini di mister Spalletti e che lo avrebbero meritato pure in passato.

Da anni commette truffe e soffre di ludopatia, il triste epilogo dell’ex portiere della Nazionale

Ha vestito la maglia della Nazionale Under 19 come portiere e ha avuto una carriera da professionista in serie B e Lega Pro. Dopo aver appeso i guantoni si è reso protagonista di alcuni illeciti. Lui è Marco Paoloni, ex portiere di Benevento, Ascoli, Cremonese.

Nel 2011 è stato arrestato per associazione a delinquere, truffa, frode sportiva ed estorsione, con la procura di Civitavecchia che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Intervistato da Le Iene, ha ammesso di soffrire di ludopatia.

Dopo le ultime denunce è finito agli arresti domiciliari

Ha ricevuto un numero cospicuo di denunce per truffe online, sia per l’affitto di immobili che a danno di genitori di giovani calciatori a cui aveva promesso, dietro il corrispettivo di un compenso, di agevolarne il lancio in campionati importanti.

La procura di Civitavecchia ha raccolto le ultime denunce presentate nel 2024. Con queste truffe ha raccolto una somma superiore ai 15 mila euro e ha cercato di porre fine al suo agire con gli arresti domiciliari.