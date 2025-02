Dallo United dei miracoli all’Inter: accordo UFFICIALE per la panchina, c’è già stata la firma

È praticamente tutto fatto per il suo arrivo in panchina, manca solo l’annuncio ufficiale: dal Manchester United all’Inter

Simone Inzaghi adesso deve iniziare a guardarsi le spalle. È chiaro che grazie al suo operato l’Inter abbia avuto una crescita esponenziale negli ultimi ma in un club come quello nerazzurro non si può vivere solamente di ricordi.

Le tante vittorie conquistate in passato, specialmente in campo Nazionale, non bastano. Bisogna riconquistarsi la fiducia della società anno dopo anno e partita dopo partita, perchè le aspettative seppur altissime vanno rispettate.

Il mister piacentino potrebbe dunque trovarsi alla sua ultima stagione alla guida del Biscione. Il tutto dipenderà da come terminerà quella attuale, in cui potranno vincere tutto o tornare a casa a fine anno a mani vuote.

In Serie A sono attualmente al primo posto in classifica, in lotta con il Napoli di Antonio Conte. In Coppa Italia affronteranno la Lazio di Marco Baroni mentre in Champions League il Feyenoord, che è riuscita a battere i rivali di sempre, il Milan, durante i playoff.

In bilico

Ed è proprio dalla sfida contro gli olandesi che potranno nascere le prime ipotesi sulla permanenza di Inzaghi. La competizione europea più ambita per i club è uno degli obiettivi prinicipali di Oaktree, dunque lasciarla agli ottavi di finale rappresenterebbe un fallimento.

Non è una squadra assolutamente da sottovalutare ma la superiorità sulla carta dei nerazzurri è innegabile. C’è solamente da capire come approcceranno quella gara, dato che hanno cambiato nuovamente allenatore nel corso di questa stagione.

Nuova avventura

Nonostante Pascal Bosschaart sia riuscito ad eliminare i rossoneri contro ogni pronostico e con una squadra dimezzata dagli infortuni, il Feyenoord ha deciso di nominare un nuovo tecnico per la loro panchina. Il prescelto è comunemente conosciuto come ‘l’olandese volante’. Parliamo dunque di Robin Van Persie, ex leggenda del club e della Premier League.

L’ex Arsenal e Manchester United è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa dal Direttore Generale del club, Dennis te Kloese: “Conosce molto bene la società. Abbiamo sempre prestato molta attenzione ad averlo qui come tecnico e sono felice che sia qui ora. Con un nuovo assistente come René Hake e John de Wolf e tutti gli altri membri dello staff, abbiamo costruito una grande squadra attorno a Van Persie”. Nonostante non sia un allenatore esperto, gli obiettivi non cambiano: “Giochiamo sempre per i trofei, ma ovviamente ora siamo più avanti nella stagione. Lui è un vincente e non credo che dovrei dargli incarichi speciali. Ha molta esperienza come calciatore e vive per questo club. Vogliamo tutti arrivare terzi e arrivare il più lontano possibile in Champions League”.