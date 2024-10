Il nuovo titolare di Thiago Motta arriva a zero: capolavoro di Giuntoli | Scambiato co

I bianconeri pronti ad accogliere un ulteriore rinforzo. Grazie al capolavoro di Giuntoli, il nuovo titolare di Thiago Motta arriverà a zero.

Continua a lavorare sul mercato Cristiano Giuntoli, ds della Juventus. Una tendenza a programmare il futuro della squadra in vista delle prossime sfide, ma anche un’esigenza dettata dai continui infortuni.

L’infermeria della Juventus è infatti particolarmente affollata, soprattutto nelle ultime settimane. Milik non è praticamente mai sceso in campo, mentre lo stop di Koopmeiners e Nico Gonzalez iniziano a farsi sentire pericolosamente.

Ma l’emergenza vera sembra essere in difesa. Nella partita di Champions League contro il Lipsia la Juventus ha perso Bremer. Per il difensore brasiliano la stagione è praticamente finita e ora è allarme difesa. Ma grazie ad un capolavoro di Giuntoli è pronto ad arrivare un nuovo titolare di Thiago Motta praticamente a zero.

Un nuovo rinforzo per la Juve

L’infortunio al crociato per Bremer si è rivelato incredibilmente grave. L’entità del danno richiede un intervento chirurgico delicato che determina la fine della stagione per il brasiliano. Una vera disdetta per Thiago Motta, che ora dovrà contare solo su Gatti, Kalulu e Danilo per la sua difesa.

Ma Giuntoli è già al lavoro per mettere a segno un nuovo colpo e regalare a Thiago Motta un rinforzo a zero. Stiamo parlando di Tiago Djalo. Il difensore portoghese, di proprietà della Juventus, sembrava essere fuori dai piani dell’allenatore italo-brasiliano. Ma ora la difesa dei bianconeri è in piena emergenza e il difensore portoghese sembra essere la scelta migliore per risolvere il problema.

Arrivo già a gennaio

Nell’estate Djalo è stato bocciato da Thiago Motta, con la dirigenza della Juventus che ha deciso di girarlo in prestito al Porto. L’intenzione della Juve è infatti quella di far giocare Djalo con continuità, in modo da accumulare minuti nelle gambe e puntare ad una sua valutazione a fine stagione.

Ma l’infortunio di Bremer potrebbe cambiare le cose. La Juventus potrebbe infatti provare a riavere il difensore già a gennaio, in modo di sopperire all’assenza del difensore brasiliano. Tuttavia, si tratta di un’opzione piuttosto difficile al momento. Giuntoli sembra essere intenzionato a lasciare Djalo al Porto fino alla fine della stagione, per poi decidere il suo futuro.