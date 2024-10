Scambio con Inzaghi: Allegri pronto a firmare | Si aspetta solo l’esonero

Clamoroso scambio tra due allenatori italiani: l’esonero è dietro l’angolo, Inzaghi da una parte e Allegri dall’altra

Già dopo esser stato esonerato dalla Juventus nonostante la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri aveva iniziato la ricerca per la sua nuova squadra insieme al suo agente, e pare che finalmente l’abbiano trovata.

Il tecnico non vuole più aspettare che passi il prossimo treno ma vuole accogliere fin da subito una nuova avventura. Ha voglia di tornare e di farlo in grande, tornando ad incidere il suo nome nella storia dei club, come ha sempre fatto.

Proprio negli ultimi giorni sono usciti importanti sviluppi in merito al suo futuro. Si ipotizzava fosse destinato alla Nazionale Araba come sostituto del suo connazionale Mancini, ma la sua ambizione non si limita solamente al lato monetario, è ben più alta.

Mentre prima non voleva considerare opzioni al di fuori della Juventus, adesso è pronto a farlo. Questo nuovo progetto ha bisogno di un gestore come lui e lui ha bisogno di una nuova panchina; il connubio perfetto per dar inizio ad una pagina della sua carriera.

Ritorno inaspettato

Sembrava fosse complicato vederlo tornare ad allenare in questa stagione, ma oramai è realtà. Massimiliano Allegri firmerà ed ufficializzerà il suo ritorno prima di Maurizio Sarri e Roberto Mancini, con il primo che attendeva il Milan in estate ed il secondo che ha appena intascato una buon’uscita da 20 milioni di euro dall’Arabia Saudita.

L’ipotesi del club rossonero, con Paulo Fonseca costantemente in bilico e della Roma, dato il mediocre rendimento di Ivan Juric, sono oramai tramontate. Nelle ultime ore ha deciso, andrà all’estero, in uno dei club più importanti del calcio europeo.

Pronto a firmare

Come riportato da Team Talk, il Manchester United è pronto ad accoglierlo in panchina in seguito all’esonero di Erik Ten Hag. L’olandese, con il 49% di vittorie collezionate in Premier League da allenatore dei Red Devils, è stato definitivamente cacciato, mettendo in cima alla lista l’ex Juventus, Milan e Cagliari.

Il primo sostituto sulla lista era Simone Inzaghi, ma il suo legame attuale con l’Inter è troppo forte per dissolverlo. Il tutto si potrebbe rimandare alla prossima stagione, se il club inglese deciderà di concludere la corrente con Ruud Van Nistelrooij, ma per invertire la rotta serve un allenatore pronto e di spessore. Il profilo piacentino sembra dunque essere destinato a rimanere in nerazzurro, nonostante abbia sempre espresso il desiderio di allenare in futuro all’estero; adesso tocca ad Allegri, carico per la nuova sfida e pronto a risollevare un ambiente allo sbando.