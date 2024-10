Addio Vlahovic, scambio deciso con il Real Madrid | Via libera della Juve

La Juventus sembra decisa a proseguire la trattativa: il tempo di Vlahovic è finito, c’è di mezzo il Real Madrid di Florentino Pèrez

Il tempo di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra oramai essere finito. L’attaccante serbo prelevato dalla Fiorentina a gennaio del 2022 per 75 milioni di euro, ha decisamente deluso le aspettative: la pazienza è oramai finita.

Il rendimento del classe 2000 non può essere più giustificato, soprattutto se parliamo del calciatore più pagato della rosa bianconera e dell’intera Serie A. Percepisce uno stipendio di 12 milioni di euro netti annui, una cifra spropositata, che non è minimamente compensata dalle prestazioni offerte sul terreno di gioco.

Nelle ultime settimane si sta parlando di rinnovo, il dialogo tra le due parti è già iniziato, ma il sì da parte del serbo e del suo agente è complicato da ottenere. Questo perchè l’ex Fiorentina dovrà accettare delle condizioni tutt’altro che piacevoli se vuole continuare a vestire la maglia zebrata.

Il numero 9 dovrà innanzitutto ridurre il suo elevatissimo ingaggio, andando incontro alla nuova politica societaria, oppure accettare l’allungamento di un anno. La stessa opzione che fu proposta a Federico Chiesa, con la società ed i tifosi che sperano non finisca allo stesso modo.

Futuro incerto

Ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma con questi presupposti difficilmente verrà prolungato. Per tal motivo la Vecchia Signora si sta guardando intorno e sta già valutando il suo possibile sostituto, anche se non ci sono tantissime alternative.

Senza un accordo per estendere la sua permanenza a Torino, la cessione è l’unica strada per non incombere nell’addio a parametro zero. Un pericolo che si attuerà con pochissime probabilità, perchè il 24enne è stimato da molti club esteri, dunque non sarebbe complicato piazzarlo.

Scambio europeo

La destinazione più papabile è il Manchester City di Mansur bin Zayd Al Nahyan, che può tranquillamente permettersi di pagare il suo cartellino da 60 milioni di euro. Il suo approdo implicherebbe l’addio di Erling Haaland, apparentemente in uscita la prossima stagione secondo i tabloid inglesi insieme a Pep Guardiola, i due eroi della prima Champions League conquistata nella storia dei Citizens.

La prossima squadra dello spagnolo non è stata ancora decisa mentre sembra che il norvegese voglia solamente il Real Madrid, formando un trio d’attacco stellare insieme a Kylian Mbappè e Vinicius Jr. Ci sarà solamente da capire come terminerà l’indagine avviata dalla Premier League per le 117 violazioni del Fair Play Finanziario, ma nel caso in cui non saranno soggetti a sanzioni, si darà il via allo scambio tra alcuni dei migliori attaccanti al mondo.