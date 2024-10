Trattativa già avviata: arriva Ricci | Centrocampo stellare per lo Scudetto

Samuele Ricci, trattativa già avviata col Torino: colpo spettacolare per puntare alla vittoria del campionato

La delusione per non aver fatto parte della spedizione azzurra nell’ultimo e disastroso Europeo è stata subito smaltita. Anche perché adesso il ct, Luciano Spalletti, non può assolutamente fare a meno di lui. Samuele Ricci è quel pezzo di “puzzle” che mancava per rinforzare, ancora di più, il centrocampo azzurro.

Tanto è vero che il classe 2001 è diventato uno dei titolari inamovibili della squadra azzurra. Per non parlare della sua importanza nel Torino, club che ha creduto in lui due anni fa quando lo prelevò dall’Empoli. Con i toscani ha fatto vedere a tutti di essere un calciatore diverso dai colleghi della sua età.

Adesso il suo cartellino è aumentato: dai quasi 9 milioni spesi per prelevarlo adesso ne vale almeno 40. Ovviamente il prezzo potrà stabilirlo liberamente il presidente Cairo che di cedere il suo calciatore non ne vuole affatto sapere. A patto, però, che arrivi una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili.

Le sue prestazioni, di conseguenza, non sono affatto passate inosservate. Sia all’estero che in Italia. Tanto è vero che un club in particolare vuole puntare fortemente al suo arrivo con un solo scopo: quello di vincere il campionato. Trattativa ben avviata tra le due parti.

Ricci, colpo scudetto per il club: trattativa ben avviata

Poche settimane fa era rimbalzata la voce di un clamoroso ed incredibile interesse nei confronti di Samuele Ricci da parte del Manchester City. Il tecnico Pep Guardiola sarebbe rimasto incantato dalla facilità e dal ruolo che svolge il nativo di Pontedera in mezzo al campo. Tanto da volerlo con sé nel Regno Unito.

Anche se i campioni d’Inghilterra non sono affatto gli unici interessati. Secondo quanto riportato da una clamorosa indiscrezione lanciata dal sito “Calciomercato.com” pare che il Milan abbia provato, in più di una occasione, in quest’ultima sessione estiva di calciomercato nell’assicurarsi le prestazioni del 23enne.

Ricci, la clamorosa indiscrezione: interesse mai svanito

Un interesse, quello del Milan, tutt’altro che svanito nei confronti del forte centrocampista. Anche in questo avvio di stagione Ricci sta dimostrando di essere all’altezza della situazione e, sicuramente, uno dei migliori nel suo ruolo.

Anche perché i rossoneri erano pronti a puntare su di lui nel caso in cui la trattativa con il Monaco, per Youssef Fofana, fosse saltata. Tutto questo non è mai avvenuto. Il dirigente Moncada, infatti, aveva pensato a lui. Non è da escludere, a questo punto, che possa riprovarci. Magari a gennaio?