Vieni a lottare da noi per lo Scudetto: Fabregas, arriva la chiamata in serie A | Firma e “auto-esonero”

L’allenatore del Como è sempre più apprezzato in Italia e c’è chi lo vorrebbe sulla panchina per puntare a vincere la Serie A.

Le premesse ad inizio anno c’erano tutte, ma in pochi si aspettavano che già a febbraio il Como potesse ritrovarsi al tredicesimo posto e a soli 12 punti dalla soglia salvezza matematica.

Merito del grande lavoro della società, ma anche dell’impegno e della voglia di vincere dell’allenatore Fabregas.

La squadra lombarda ha messo in fila due vittorie nelle ultime due partite e ora il mister spagnolo è nel mirino delle grandi d’Italia. Per la prossima stagione infatti potrebbe arrivare la chiamata per Fabregas da un club che vuole tornare a lottare per vincere la Serie A.

La chiamata da una big italiana

Le ultime due vittorie del Como, rispettivamente contro Fiorentina e Napoli, hanno attirato non poco l’attenzione su Cesc Fabregas e sul lavoro che sta facendo con la squadra lombarda. Sei punti contro le due squadre tra le più in forma del campionato sono un bel risultato da inserire nel cv di un tecnico.

Ma non solo, perché l’attenzione per Fabregas ha raggiunto picchi stratosferici con l’ipotesi che possa arrivare presto una chiamata dal Milan. I rossoneri devono fare i conti con un’altra stagione difficile e hanno urgente bisogno di un allenatore con carisma e ambizioni di primo livello. Ma un suo trasferimento sarebbe davvero possibile?

Via dal Como a giugno?

Dopo l’eliminazione in Champions e le prestazioni altalenanti in campionato l’avventura di Conceicao al Milan potrebbe essere già in via di conclusione. Fabregas potrebbe quindi essere un nome allettante per la dirigenza rossonera, ancora alla ricerca di un trascinatore che possa riportare entusiasmo in casa Milan.

Ma si tratta comunque di una possibilità remota e difficile realizzazione. Fabregas ha ancora un contratto che lo lega al Como, ma l’ostacolo maggiore è il fatto che l’allenatore ed ex centrocampista spagnolo è socio di minoranza dello stesso club. Un legame che va quindi oltre l’aspetto sportivo e che include aspetti economici che il Milan non potrà sottovalutare. Per quanto possa essere un’idea affascinante, quindi, quella di Fabregas in rossonero sembra essere un’ipotesi difficile se non impossibile.