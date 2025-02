Mister senza di te lascio anche io: Carnesecchi cambia maglia | Preso il primo treno per Milano

Con l’addio di Gasperini, anche Carnesecchi è pronto a salutare definitivamente Bergamo: partenza in direzione Milano

Negli ultimi anni son sempre circolate tante voci sul suo conto ma oramai è ufficiale. Gian Piero Gasperini, dopo aver fatto diventare l’Atalanta una big del calcio italiano ed averla fatta conoscere in tutto il mondo grazie alla vittoria della scorsa Europa League, è pronto a voltare pagina.

Anche e soprattutto a causa delle dichiarazioni lasciate dopo il match di Champions League. In preda alla rabbia per essere uscito dalla competizione al posto del Club Brugge, ha sfogato la sua frustrazione su Lookman, autore dell’errore dal dischetto che ha condannato la Dea alla sconfitta, rompendo definitivamente i rapporti con la società.

Lui stesso ha già annunciato che non rinnoverà il contratto con il club in scadenza il 30 Giugno 2026. Ed addirittura ha sottolineato che la sua avventura in nerazzurro potrebbe concludersi anticipatamente, facendo le valigie già a fine stagione.

Una situazione surreale, che poche settimane fa era inimmaginabile, ma che è diventata realtà. E con lui sembrano esser pronti a lasciare la squadra bergamasca anche alcuni calciatori, tra cui Marco Carnesecchi, l’estremo difensore titolare.

Nuova avventura

Il classe 2000 non sembra aver preso bene la partenza del mister, l’unico che ha sempre avuto una fiducia cieca nei suoi confronti, tanto da considerare il trasferimento. Ed estimatori non gli mancano, dato che è già nel mirino di svariati top club grazie alle sue straordinarie prestazioni fornite negli ultimi anni.

Su tutti, chi sembra esser in vantaggio per il suo acquisto è una squadra milanese, che con ogni probabilità cambierà il suo portiere al termine della stagione. Si tratta del Milan di Sérgio Conceição, che ha già programmato una rivoluzione per l’estate.

Pratiche di divorzio avviate

Tra i calciatori che lasceranno Milanello c’è Mike Maignan, che già da tempo non è più una certezza per il Diavolo. Il rendimento del portiere continua a calare drasticamente partita dopo partita, motivo per cui la società ha deciso di metterlo ufficialmente sul mercato. Neanche una responsabilità come la Fascia da Capitano e la trattativa per il rinnovo sono riusciti a risollevarlo, rendendo certa la separazione tra le parti al termine della stagione.

Al suo posto, i rossoneri sono decisi nel voler puntare Carnesecchi. Legato all’Atalanta con un contratto con scadenza fissata al 2028, serviranno circa 40 milioni di euro per strapparlo da Bergamo. Una cifra alta ma che il Milan è disposto a spendere per avviare un nuovo progetto e dimenticare totalmente la terribile stagione attualmente in corso.