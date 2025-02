Il presidente è impazzito, sembra Allegri | Mani in faccia all’arbitro, ma è una donna: squalifica a vita

L’arbitro donna è stato aggredito dal Presidente di una delle due squadre: maxi squalifica dopo il terribile gesto

Su tutte le testate giornalistiche e su tutti i social network è presente una notizia che ha totalmente shockato i lettori. Si tratta dell’ennesima aggressione nei confronti di un direttore di gara, ancor più grave se si tratta di una donna.

Sono mesi che si stanno verificando questi episodi nei loro riguardi. E piuttosto che diminuire con il passare del tempo, aumentano sempre di più, tanto da non far più sentire gli arbitri sicuri di scendere in campo a svolgere la loro professione.

Basti pensare che nello scorso anno sono stati registrati oltre 400 casi. La ragione per cui si verificano risiede nella troppa foga da parte di chi scende in campo o è presente sugli spalti, non comprendendo che per quanto importante si tratta di una partita di calcio e nulla più.

Un fenomeno che Carlo Pacifici, presidente dell’AIA, sta cercando di combattere con ogni arma a sua disposizione: “La violenza non è mai giustificabile e deve essere combattuta da tutti. Le condanne morali infatti non bastano più, servono gesti forti e concreti per debellare questo indegno fenomeno sinonimo di odio e violenza. Tutti devono infatti sentirsi coinvolti ogni volta che viene toccato un arbitro”.

Assalto all’arbitro

L’ennesimo accaduto si è registrato in una gara disputatasi al Campo Garrone di Arquata Scrivia, nell’Alessandrino, tra l’Arquatese e la Vigoluzzese. Il match valevole per il campionato provinciale Under 17 è stato teatro di un episodio vergognoso che ha coinvolto in prima persona l’arbitro di gara, Emily Biolatto.

In seguito ad una sua decisione in merito ad una dinamica di gioco, si è creata una rissa tra i presenti in campo e tra alcuni dirigenti di entrambe le società. Nel caos della vicenda, Guido Melotti, membro della squadra in trasferta, si è avvicinato minacciosamente alla direttrice di gara per insultarla e metterle le mani al collo.

Maxi squalifica

Un gesto ignobile, che ha avuto come conseguenza immediata la sospensione della partita. Successivamente è intervenuta la Polizia per separare le parti e per prestare soccorso a Biolatto, fortemente scossa da quanto appena vissuto.

Il Giudice Sportivo non ci ha pensato due volte nello squalificare per 3 anni l’aggressore. Oltre il suddetto, sono stati sanzionati anche tutti coloro i quali avevano partecipato alla colluttazione, dai giocatori ai membri dello staff, ricevendo dalle 2 alle 8 giornate di squalifica.