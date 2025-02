Apre la camera e lo trova senza vita: lutto devastante in Nazionale | Aveva 26 anni

Un terribile lutto quello che ha colpito, nelle ultime ore, il calcio italiano: il Nazionale aveva solamente 26 anni

Una di quelle notizie che mai nessuna testata sportiva avrebbe voluto dare. Specialmente se la vittima, in questione, è un giovane calciatore che ha perso la vita. Nella maniera più tragica possibile.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media il corpo dell’atleta, di soli 26 anni, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua cameretta. Ogni tentativo, da parte del personale medico, è stato vano: il cuore del ragazzo ha smesso di battere in ospedale.

Il tutto è avvenuto nella mattinata di domenica 16 febbraio, ma la notizia è stata resa nota solamente nelle ultime ore. La squadra si stava preparando per la colazione prima del match di campionato.

Ovviamente l’incontro non si è disputato. Non sono bastate le prime cure mediche ed il trasporto d’urgenza in ospedale: il calciatore è passato a miglior vita visto che le sue condizioni, sin dal primo momento, erano molto gravi.

Lutto nel mondo del calcio, se ne è andato a soli 26 anni: tutti sotto shock

Il mondo del calcio, in particolar modo quello brasiliano, piange la scomparsa di Gabriel Protasio Gomes. Da tutti conosciuto semplicemente come Gabriel Popò. Il centrocampista aveva, appunto, 26 anni e militava nel XV De Jaù. Ad effettuare la tragica scoperta i compagni di squadra che lo avevano chiamato per la colazione. Chiamate e messaggi a vuoto fino a quando non hanno vissuto quel momento drammatico. La gara, valida per la Serie A3 del Campeonato Paulista, non si è disputata.

In queste vicenda le forze dell’ordine hanno avviato le prime indagini. Si attende, infatti, un rapporto ufficiale che ne stabilisca le cause. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Popò non avrebbe potuto giocare l’incontro per infortunio, ma aveva deciso di stare vicino alla squadra per dare il proprio supporto prima dell’incontro. Uno dei suoi compagni di squadra, dopo averlo trovato privo di sensi nella sua stanza, ha lanciato l’allarme.

Trovato in camera privo di sensi, inutile la corsa in ospedale: il cuore ha smesso di battere

Sui social network il club lo ha voluto ricordare con un lungo e commovente messaggio che ha lasciato tutti senza parole. Come riportato in precedenza la sfida di campionato, contro l’Uniao Suzano, è stata rinviata a data da destinarsi in segno di lutto. Nelle prossime ore verranno rilasciate informazioni per quanto riguarda il giorno del suo funerale.

Sotto shock i familiari, parenti ed amici del calciatore che fanno ancora fatica a credere che Gabriel non sia più in questo mondo. Un messaggio di condoglianze, al club ed alla famiglia della vittima, è stato emanato anche dalla Federazione calcistica di San Paolo. Sui social network moltissimi utenti e tifosi di calcio brasiliani si sono uniti al dolore che sta provando il club.