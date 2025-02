Devi venire con noi: polizia a Milanello | Arresto davanti ai compagni sconvolti

I compagni sono rimasti sotto shock in seguito all’accaduto: il rossonero è stato arrestato dalle autorità locali

In un clima tutt’altro che tranquillo, ci mancava solamente questa notizia. I tifosi rossoneri non riescono a credere a ciò che sta succedendo al loro club nell’ultimo periodo: accadono situazioni spiacevoli una dietro l’altra.

Ed è proprio ciò che non dovrebbe succedere in un ambiente che è costantemente sotto i riflettori. Ciò che serve in questo momento al Diavolo è un pò di tranquillità ma quando ci si trova di fronte a situazioni del genere, è impossibile trovarla.

L’ultimo episodio ha dell’assurdo. Quando i compagni sono venuti a conoscenza della vicenda, sono rimasti senza parole. Non credevano che proprio lui potesse essere protagonista di un atto del genere, punito con il trasferimento in carcere.

Si tratta di uno dei calciatori che ha giocato al fianco di Zlatan Ibrahimovic, ora Senior Advisor del Milan. Il suddetto è stato prelevato con forza dalla Polizia, che dopo una serie di interrogatori l’ha spedito direttamente dietro le sbarre.

Dal Milan al carcere

Parliamo di quello che è stato designato dal grande Pelè come suo erede, Robson de Souza Santos, comunemente chiamato Robinho. Il brasiliano è attualmente nella prigione P2 Dr. José Augusto César Salgado, a Tremembè, un comune dello stato di San Paolo.

È lì per scontare la sua condanna a 9 anni ricevuta per violenza sessuale. Uno stupro di gruppo avvenuto nel 2013, quando era ancora un giocatore del Milan, pagato con un lungo periodo di detenzione in quello che è conosciuto come il “carcere dei famosi”. Al suo interno sono presenti medici, avvocati, politici; gente illustre i cui reati hanno creato così scalpore da esser stati resi pubblici.

Nuovo lavoro

Secondo quanto rivelato dal giornalista brasiliano Ulisses Campbell, l’ex Real Madrid, Santos e Manchester City attualmente ripara tv, radio ed elettrodomestici. Oltre a ciò, è una delle parti più attive di un programma organizzato dall’istituto volto alla distribuzione di libri ai detenuti.

Il classe 1984 sta provando in tutti i modi a ridurre la sua pena per uscire il prima possibile ma fino ad ora gli è stata negata anche la libertà vigilata. Più volte i suoi legali hanno presentato la richiesa in appello ma il Giudice non ha mai approvato l’istanza. Non gli è stato permesso nemmeno di tornare a casa per Natale, dunque nessuna raccomandazione nonostante il suo passato. Si attendono novità ma per ora dovrà continuare a trascorrere la sua vita nel “carcere dei famosi”.