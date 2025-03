Milan sull’attaccante bianconero, l’agente ammette tutto: “Per 35 milioni è vostro” | Rossoneri avvisati

Calciomercato Milan, rossoneri alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione: obiettivo il bomber bianconero

I tifosi del Milan, quasi sicuramente, non vedono l’ora che questa stagione giunga al termine quanto prima. La vittoria della Supercoppa Italiana è stata immediatamente dimenticata visto che i reali obiettivi sono andati completamente in fumo.

In primis il campionato (dove il quarto posto sembra una impresa quasi impossibile da raggiungere) e poi la Champions League con l’acerba eliminazione nei playoff per mano del Feyenoord.

A gennaio la dirigenza ha tentato di effettuare una “mini-rivoluzione”. Soprattutto in ottica calciomercato invernale dove sono comunque arrivati giocatori interessanti che, però, non hanno reso al massimo.

Tra questi Santiago Gimenez che, dopo un inizio incoraggiante, si è andato a “spegnere” sempre di più. Il messicano dovrebbe restare (soprattutto per la cifra pagata a gennaio), ma la voglia di acquistare un altro attaccante c’è eccome.

Calciomercato Milan, Gimenez non basta: si valuta un altro attaccante

Adesso che è entrato anche nelle considerazioni di Luciano Spalletti, Lorenzo Lucca cercherà di dare il suo contributo in vista dei prossimi impegni della Nazionale azzurra. L’ariete dell’Udinese è la vera sorpresa di questa stagione con il team friulano dove ha già raggiunto la doppia cifra (12 gol in totali considerando anche la Coppa Italia). Le sue prestazioni hanno catturato inevitabilmente l’attenzione dei top club italiani (ed anche esteri) che lo seguono con estrema attenzione. Tra questi anche il Milan che vorrebbe acquistarlo in vista della prossima sessione estiva del calciomercato.

I rossoneri, però, non sono affatto gli unici ad aver mostrato interesse per il calciatore visto che ci sono anche il Napoli, la Roma e la Juventus. Trattare con i Pozzo, però, è sempre una impresa difficile visto che considera i suoi calciatori dei veri e propri pezzi pregiati. A fare il punto della situazione, in ottica futura, sul classe 2000 ci ha pensato uno che lo conosce molto bene visto che è stato un suo ex agente, Antonio Imborgia. Quest’ultimo ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato a “Stile TV“.

Calciomercato Milan, obiettivo l’attaccante bianconero: servono 35 milioni

Questa potrebbe essere, molto probabilmente, l’ultima stagione di Lucca tra le fila dei bianconeri friulani. Soprattutto perché gli interessamenti, nei suoi confronti, si fanno sempre più insistenti. Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Imborgia: “Per meno di 35 milioni di euro l’Udinese non lo lascerà andare via“. Segno del fatto che tutti i club interessati al 24enne sono avvisate.

Poi un aneddoto che nessuno conosceva: “L’esperienza all’Ajax gli è servita, anche se non ero d’accordo. Lui doveva andare al Bologna, ma capisco che quando un club estero importante ti cerca è difficile dire di no. Ad Amsterdam è stato un anno giusto per la crescita, ma anche buttato via. Se fosse andato al Bologna oggi starebbe giocando nel Napoli, Milan o in altri club di un certo livello“.