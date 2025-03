Ranieri è disperato: dopo Dybala si ferma anche lui | Lesione al tendine, addio stagione

Roma, pessime notizie in arrivo per mister Ranieri: un altro grave infortunio dopo quello di Dybala, non ci voleva

La pausa nazionali è arrivata, molto probabilmente, nel migliore momento della Roma. Una risalita in classifica da urlo per la squadra di Claudio Ranieri che adesso sogna in grande.

Il vero “obiettivo” di questa stagione è quello di agguantare il quarto posto in classifica che significa solamente una cosa: qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Fino a qualche mese fa nessun tifoso giallorosso ci avrebbe mai pensato visto che, l’unico obiettivo da raggiungere (all’epoca dei fatti), era quello di allontanarsi sempre di più dalle zone basse della classifica.

Non solo le belle notizie ed i risultati positivi in campionato, arrivano anche delle vere e proprie tegole per il mister di Testaccio: un altro infortunio. Dopo quelli di Dybala, Dovbyk e Rensch un altro tassello giallorosso ha alzato “bandiera bianca”.

Roma, altro infortunio: non solo Dybala, costretto ad alzare “bandiera bianca”

L’incubo di ogni allenatore è quello di veder ritornare, dalle nazionali, i loro calciatori infortunati oppure con qualche acciacco di troppo. Anche in questo caso si è verificato il tutto. Vittima dell’ultimo ko Saud Abdulhamid. Il terzino destro si è fatto male con l’Arabia Saudita nel corso del match vinto per 1-0 dai suoi contro la Cina. Il classe ’99 è stato comunque protagonista dell’incontro visto che è stato l’autore dell’assist che ha permesso ad Al-Dawsaei di timbrare il cartellino per la rete finale al minuto 51′ della ripresa.

Dopo tre minuti, però, ha dovuto alzare “bandiera bianca” per un problema muscolare alla coscia sinistra, nei pressi del ginocchio. Il giocatore ha già fatto rientro nella Capitale dove è monitorato attualmente dallo staff medico giallorosso. L’Arabia Saudita, con un comunicato ufficiale, ha rivelato che il difensore ha riportato una lesione al tendine del ginocchio. Inutile la sua presenza per il ct Renard che lo ha rispedito in Italia.

Roma, che tegola per mister Ranieri: ora sono guai sulla corsia di destra

Un problema non da poco per mister Ranieri in vista del ritorno in campo in Serie A. Soprattutto sulla fascia destra dove l’allenatore è costretto ad inventarsi qualcosa. Su quella corsia, infatti, ci sono da registrare i ko sia di Celik che di Rensch.

L’ex Ajax, infatti, dovrebbe fare il suo ritorno in campo nel mese di aprile. La strada che porta alla qualificazione in Champions League si fa sempre più in salita (dal punto di vista degli infortuni) per la Roma. Soprattutto dopo il ko di Dybala che potrebbe seriamente terminare, in anticipo, la sua stagione.