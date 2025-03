A Barcellona sono disperati: “Tumore ai polmoni” | Lo ha scoperto poco fa, la squadra è in lutto

Il Barcellona piange la scomparsa di una sua leggenda, fatale un tumore ai polmoni che ha scoperto poco prima del tragico epilogo, l’intera città è in lutto

Nel Barcellona hanno giocato alcuni dei campioni degli ultimi decenni. I blaugrana hanno avuto in rosa talenti indiscussi che hanno aiutato il club ad affrontare ad armi pari il blasonato Real Madrid, spesso battendolo. Dall’Argentina si trasferì in Liga, nell’anno dei Mondiali spagnoli vinti dall’Italia un certo Diego Armando Maradona che mostrò lampi di genio prima di proseguire la sua carriera a Napoli.

Come non citare un brasiliano in grado di fare venire il mal di testa ai difensori avversari con i suoi dribbling. Ronaldinho conquisterà un Pallone d’oro e si affermerà come uno dei migliori della sua generazione all’inizio di questo secolo.

Lionel Messi ha legato la sua carriera al club della Catalogna, diventandone il leader per ben 17 stagioni, indossando anche la fascia da capitano.

Oggi il club può contare sulla classe di alcuni gioielli della cantera, come Lamine Yamal, ed è ancora in corsa sia in campionato che in Champions League, grazie a un gioco offensivo e a un possesso palla asfissiante.

Con il Barcellona ha vinto sia in campo che in panchina

Un altro fuoriclasse che ha giocato per il Barcellona è stato Johan Cruijff, icona degli anni ’70, esploso nell’Ajax, protagonista con la magica Olanda che è arrivata in finale al Mondiale del 1974 con il suo calcio totale.

Dopo nove anni ad Amsterdam si trasferirà al Barcellona nel 1973, con cinque stagioni da protagonista. Una volta appesi gli scarpini al chiodo prenderà il tesserino da allenatore e si siederà sulla panchina proprio della sua ex squadra, con cui vincerà una Champions League e quattro campionati spagnoli.

Dal Pallone d’Oro al triste epilogo, il Barcellona ne piange la scomparsa

Prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo e Messi era il giocatore, con Michel Platini e Marco van Basten, a detenere tre palloni d’Oro, un riconoscimento che ha certificato il suo talento fuori dal comune.

Nel 2016 è morto a causa di un tumore ai polmoni che gli è stato diagnosticato pochi mesi prima, gettando nel dolore le tifoserie del Barcellona e dell’Ajax e tutti gli amanti del calcio e di un’epoca che non c’è più.