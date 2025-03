Qui non mi trovo, torno in Messico: il rossonero ha fatto le valigie | Firmato il contratto da 5 milioni

Non si trova più a suo agio nel suo attuale club, il rossonero si prepara per trasferirsi in Messico, offerto uno stipendio superiore

Il Milan si prepara per il derby d’andata della semifinale di Coppa Italia, un trofeo che potrebbe consentire ai rossoneri di qualificarsi per le coppe europee la prossima stagione, con un percorso agevolato rispetto a quello del campionato, e valutare in modo diverso la stagione. Mister Conceicao potrebbe avere maggiori chance di confermare il proprio posto al timone del club in caso di vittoria finale.

I rossoneri sono ancora imbattuti nelle stracittadine di quest’annata, con due vittorie e un pareggio, e hanno interrotto un ciclo di sconfitte consecutive che era avvenuto nel precedente ciclo con Pioli.

Un Milan che ha cambiato diversi tasselli del proprio organico durante la finestra di riparazione di gennaio ma il rendimento non è migliorato, con un’alternanza di risultati che stanno impedendo al Diavolo di competere in modo concreto per il quarto posto.

Le principali novità sono avvenuti nel reparto offensivo con le partenze di Okafor, che ha sostituito Kvara a Napoli, e di Morata, che prosegue la carriera in Turchia. Al loro posto la dirigenza ha ingaggiato in prestito Joao Felix dal Chelsea e uno dei centravanti più promettenti del panorama internazionale.

Il rossonero è vicino a firmare per un nuovo club, la carriera continua in Messico

Lui è Santiago Gimenez, che si era fatto notare nel girone unico di Champions League tra le fila del Feyenoord. L’investimento economico è stato notevole, l’impatto positivo anche se la flessione è arrivata presto.

Un messicano alla corte del Milan mentre un obiettivo di diverse sessioni di mercato potrebbe presto andare a giocare nel Paese di Gimenez. Stiamo parlando di Angel Correa che ha ricevuto un’offerta dal Tigres e, stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, ha messo sul piatto una cifra compresa intorno ai 15 milioni di euro per convincere l’Atletico Madrid.

Un’offerta allettante, ci sono i presupposti per la fumata bianca

I Colchoneros stanno valutando se accettarla o meno, considerando che la punta argentina ha compiuto 30 anni e ha il contratto in scadenza nel 2026.

Anche la proposta di ingaggio sta facendo gola a Correa, dato che il club messicano ha offerto un contratto triennale con uno stipendio da 5 milioni e mezzo di euro lordi annui, ben superiore a quello percepito a Madrid.