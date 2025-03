ULTIMORA Ibra: “E’ stato veramente male” | La verità sulle sue condizioni di salute

Ibrahimovic non si è visto per diversi giorni a San Siro e a Milanello, avrebbe avuto un problema di salute ma è pronto per tornare al fianco della squadra

Zlatan Ibrahimovic è stato il grande protagonista del ritorno ai vertici del calcio italiano ed europeo del Milan. Il suo ritorno in rossonero, a inizio 2020, ha coinciso con la svolta del ciclo di Pioli, con una crescita a livello di rendimento che è culminata con la vittoria dello scudetto due anni dopo, a 11 di distanza dall’ultimo trionfo in campionato, quando in rosa al centro dell’attacco vi era sempre il bomber svedese.

Ibra ha vissuto una seconda giovinezza con il club e ha chiuso con i colori rossoneri la sua carriera da calciatore, per poi proseguire il suo sodalizio con la società del capoluogo lombardo, andando a ricoprire un ruolo dirigenziale e di collante tra la proprietà e la squadra.

Grazie al suo carisma e alle sue doti comunicative è stato spesso in prima persona colui che ha parlato a nome della società, sia presenziando in conferenze sia rilasciando dichiarazioni, dimostrando di essere in grado di svolgere anche questa inedita mansione.

Proprio l’ex centravanti ha spinto nel decidere di consegnare la panchina a Paulo Fonseca la scorsa estate, scegliendo nella lista dei papabili successori di Pioli, una decisione che poi non si è rivelata azzeccata visto l’esonero al termine del girone d’andata.

Cosa è successo a Ibrahimovic, i tifosi si chiedono il perché della sua assenza

Questo errore di valutazione sembra avere intaccato i margini di manovra di Ibrahimovic che, di recente, è stato assente e in silenzio. Proprio in queste ore, prima del rientro in campo dopo la sosta delle Nazionali e del derby d’andata della semifinale di Coppa Italia, è tornato a Milanello.

Ha seguito l’allenamento della squadra e ha dialogato con mister Sergio Conceiçao, per rimarcare il suo attaccamento agli ex compagni in un momento cruciale della stagione, con un piazzamento europeo da centrare.

Perché Ibrahimovic non si è fatto sentire nell’ultimo periodo

Ibrahimovic, come abbiamo detto, non è stato presente a San Siro per assistere alle ultime gare del Milan ma il tifoso e opinionista Mauro Suma ha spiegato in un video che è stato male, ha avuto dei problemi di salute che lo hanno tenuto lontano da campi di allenamento e da San Siro, ed è “stato veramente male”.

Fatto sta che la sua importanza nell’organigramma societario sembra essersi ridotta a favore di Giorgio Furlani, con il nuovo direttore sportivo che sarà deciso a breve.