Giuntoli, nuovo allenatore “Per il Mondiale per Club” | Nemmeno il tempo di arrivare

Al mondiale per club cambierà tutto: Giuntoli è già pronto ad ingaggiare un nuovo allenatore per la panchina bianconera

La Juventus sta vivendo una delle annate più caotiche della sua storia recente. I tifosi credevano che il peggio fosse arrivato con l’esonero di Massimiliano Allegri durante la finale di Coppa Italia ma non sapevano cosa gli avrebbe riservato il futuro.

I dirigenti hanno rivoluzionato la rosa da cima a fondo spendendo 200 milioni durante la sessione di calciomercato estiva ed affidandosi ad un nuovo allenatore. Hanno costruito la squadra sulle richieste di Thiago Motta, con la volontà di costruire un progetto longevo che però non si è rivelato tale.

La stagione non è nemmeno terminata e l’italo brasiliano è già stato esonerato. I risultati sperati non sono arrivati, anzi, non ci sono stati nemmeno miglioramenti rispetto all’anno precedente dato che i bianconeri sono già fuori da tutte le competizioni.

Sia in patria che in Europa è stato un vero e proprio disastro. Hanno perso la Supercoppa Italiana in semifinale contro il Milan, sono usciti sconfitti ai quarti di Coppa Italia dall’Empoli, sono stati battuti dal PSV ai playoff di Champions League e rischiano di non rientrare tra le prime 4 in Serie A.

Altri cambiamenti

Per centrare l’ultimo obiettivo, l’unico rimasto, è stato chiamato Igor Tudor. Il croato ha guidato oltre 10 ore in auto per firmare in tempo e per iniziare a lavorare prima della prossima sfida di campionato che si terrà contro il Genoa di Patrick Vieira.

Una scelta a sorpresa dato che Giuntoli dichiarò prima di Firenze di voler continuare con Thiago Motta ma le riflessioni durante la pausa Nazionali hanno portato all’ennesimo cambiamento: “ci siamo presi del tempo per riflettere. In particolare il modo in cui sono arrivate le sconfitte ci ha reso molto preoccupati e ci ha portato a cambiare.”

Già fuori

Secondo le ultime voci, l’esperienza di Tudor sulla panchina bianconera sarà solo passeggera. Questo perchè se non riuscirà a qualificarsi per la prossima edizione di UCL, sarà praticamente certo che non sarà presente anche durante lo svolgimento del Mondiale per Club.

Non è dunque escluso, anzi molto probabile se la rosa continuerà a non vincere, che verrà scelto un nuovo allenatore a fine Maggio. E non sarebbe la prima volta per lui venir esonerato da subentrato: lo stesso accadde l’anno scorso alla Lazio, periodo in cui firmò a Gennaio e fu mandato a casa i primi di Giugno.