Ribaltone Giuntoli: dopo Tudor arriva Antonio Conte | Prende la squadra per il Mondiale per Club

Giuntoli cambia nuovamente, Tudor ha già le ore contate: al suo posto arriverà Conte per il Mondiale per club

La stagione della Juventus non può che essere definita fallimentare. La rottura con Massimiliano Allegri, nonostante la vittoria della Coppa Italia e del quarto posto conquistato, e l’arrivo di Thiago Motta avevano fatto presagire l’inizio di un nuovo progetto, che però è durato ben poco.

Dopo pochissimi mesi dal suo esordio sulla panchina bianconera, anche l’italo brasiliano è stato esonerato. 200 milioni spesi sul mercato per costruire la squadra a lui più congeniale, che però non hanno dato minimamente i risultati sperati ad inizio stagione.

È già fuori da tutte le competizioni. Sconfitta in Supercoppa Italiana in semifinale contro il Milan, fuori dalla Coppa Italia ai quarti contro l’Empoli, e qualificazione agli ottavi di Champions League mancata per mano del PSV di Peter Bosz.

Degli esiti fin troppo negativi per rinnovare la fiducia all’ex Bologna, motivo per cui Giuntoli ha chiamato Igor Tudor. Il croato ha guidato per oltre 10 ore per firmare nell’immediato con i bianconeri ma la sua avventura è destinata a durare ben poco.

Mesi contati

Molti non comprendevano la scelta del suo profilo per la panchina della Vecchia Signora ma la realtà è che è arrivato a Torino solamente in funzione di traghettatore. Guiderà il club solamente in questo finale di stagione e verrà sostituito prima dell’inizio del Mondiale per club.

Chi al suo posto? Sono tanti gli allenatori disponibili sulla piazza ma la società non ha intenzione di sbagliare nuovamente e vuole puntare sul sicuro. Vuole un solo nome, Antonio Conte, colui che è riuscito a far risorgere la Juventus dalle ceneri all’inizio dello scorso decennio.

Ritorno a casa

Il tutto parte dal nuovo ruolo che avrà Giorgio Chiellini in società, che ha espressamente chiesto che il tecnico salentino venga ingaggiato. Ad aumentare le possibilità del suo arrivo sono le voci che circolano riguardo una forte tensione nata tra lui ed il Presidente De Laurentiis negli ultimi mesi, che porterebbero ad una separazione oramai certa.

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia ed il fatto che non sia stato rimpiazzato con calciatori di livello è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dal mercato di Gennaio la squadra si è nettamente indebolita rispetto agli inizi della stagione, una situazione che inevitabilmente si è riversata sul rendimento del campionato, facendosi recuperare dai rivali dell’Inter. E’ certo dunque che lasci gli azzurri dopo una sola stagione e nonostante abbia tante opzioni a disposizione, non può che far ritorno a casa.