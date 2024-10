Cessione Theo Hernandez: via a parametro zero | Club costretto alla cessione

Terremoto in casa Milan, la fascia sinistra è in bilico. Theo Hernàndez in discussione: si procede verso la cessione

Dopo le sconfitte con Fiorentina e Bayer Leverkusen, le vittorie vs Udinese e Club Brugge avevano ridato un pò di fiducia all’ambiente Milan. Morale che è nettamente sceso in questi giorni dopo il rinvio del match vs Bologna, che hanno comportato il prolungamento della squalifica di Theo Hernandèz e Tijjani Reijnders.

Una notizia durissima da digerire per Paulo Fonseca, che dovrà affrontare la capolista a San Siro senza due titolarissimi. Una partita cruciale in chiave classifica, con i rossoneri che sperano di agganciare la vetta e gli azzurri di involarsi in solitaria.

A tormentare ancor di più l’allenatore del Diavolo sono le ultime voci di mercato che circolano nelle ultime ore. Tra queste, uno dei protagonisti è Theo Hernàndez, che potrebbe vivere la sua ultima stagione in rossonero dopo 5 anni dal suo arrivo.

L’esterno francese, tra i migliori al mondo nel suo ruolo, non ha ancora convinto il club a rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2026. Il dialogo tra le parti è fermo da mesi, non c’è ancora una trattativa: troppe prestazioni altalenanti da inizio stagione.

Stop inaspettato

In questa stagione ci si aspettava che il Capitano del Milan crescesse definitivamente, ma così non è stato. Indubbiamente la fascia l’ha responsabilizzato, ma ci sono ancora troppi elementi da migliorare, sia tecnici che comportamentali. Come si è potuto ben vedere a Firenze, va migliorato il suo apporto in fase difensiva e frenata la sua cattiveria agonistica.

Nonostante ciò, il classe 1997 ha molti estimatori provenienti da tutta Europa, tanto da essere in cima ai loro taccuini. Un pericolo per il Milan, che non può permettersi di aspettare a lungo che si evolva la situazione, altrimenti l’ex Real Madrid sarà già fuori da Milanello.

Intreccio di mercato

Circostanza che potrebbe accadere, come riportato da Sky Sports, dato che il Milan potrebbe ritrovarsi al centro di un inaspettato intreccio di mercato. Alphonso Davies, esterno canadese attualmente in forza al Bayern Monaco, è giunto al suo ultimo anno di contratto e ci sono molte probabilità che dica addio a fine stagione, con Manchester United e Real Madrid alle porte.

I bavaresi, dovendo dire addio al classe 2000 a parametro zero, sono già alla ricerca di un sostituto valido; la volontà è di puntare proprio al numero 19 rossonero, riprendendo la trattativa iniziata in estate. Andrebbe trovare la quadra economica per il cartellino e l’ingaggio ma non è un problema per la squadra più titolata di Germania. Adesso tocca ai rossoneri, ma la possibilità di vedere Theo Hernàndez la prossima stagione con un’altra maglia è altissima.