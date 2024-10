Leao in Premier League: deciso lo scambio | Ibra si porta a casa un top player

Il tempo di Leao al Milan è finito. Scambio di cartellini avviato: il portoghese vola in Premier League

Il periodo più complicato della carriera di Rafael Leao, continua. Il portoghese dall’arrivo di Paulo Fonseca, suo connazionale, non è più un titolare inamovibile del Milan. Una notizia più che sorprendente, considerando che è da anni il miglior giocatore per rendimento in rosa.

Panchine e sostituzioni, eventi a cui l’ex Lille non era per nulla abituato. Dopo la gara contro l’Udinese, il classe 1999 si ritrova per la seconda gara consecutiva senza partire dal 1 minuto, anche in un match così importante come Milan-Napoli.

San Siro accoglierà la capolista e nonostante Leao sia sempre stato uno dei migliori nelle ultime gare disputate contro gli Azzurri, il mister non fa eccezione. Partirà Noah Okafor sulla sinistra, con il Diavolo che schiererà una fascia tutta nuova, data l’indisponibilità di Theo Hernandez per squalifica.

La prestazione contro il Club Brugge in UEFA Champions League è stata positiva, ma non abbastanza. Tocca a lui svoltare la stagione e decidere il suo futuro, chissà se proprio già da stasera, subentrando in campo e decidendo la gara.

Futuro in bilico

Se le condizioni non dovessero cambiare in questi mesi, inevitabilmente si arriverà alla separazione dopo 5 anni con la maglia rossonera. La cessione non è così impensabile, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante; situazione possibile per i tanti estimatori di Leao in Europa.

Il Milan aveva inizialmente impostato il prezzo tramite la clausola rescissoria da 175 milioni di euro riportata nel contratto. È chiaro che non si arriverà a queste cifre, ma analizzando quelle odierne, chi busserà alla porta di Milanello dovrà presentarsi quantomeno con una cifra vicina o superiore ai tre zeri per strapparlo da Milano.

Scambio in Premier League

Il suo cartellino potrebbe essere trattato dal Manchester United. I Red Devils sono in crisi totale, hanno esonerato Ten Hag e ricercano un nuovo allenatore. Nel frattempo ci sarà Ruud Van Nistelrooij ad interim, ma la società sta trattando per l’arrivo di Amorim, che gradirebbe il profilo di Leao sulla fascia sinistra.

Il suo arrivo in Premier League non può fare altro che aprire le porte per l’addio di Marcus Rashford, che da anni non riesce a trovare più continuità in Inghilterra. Il classe 1997 sarebbe inserito come contropartita ma trovare un accordo non è così semplice, sia per la valutazione dei cartellini dei rispettivi profili, sia per gli ingaggi percepiti dall’inglese. Per il momento le due società sono impegnate nella loro stagione, con i rossoneri che devono riavvicinarsi alla vetta e i diavoli rossi che devono assolutamente invertire la rotta.