Inzaghi lo ha perso di nuovo: altro forfait a centrocampo | Squadra distrutta dagli infortuni

La squadra nerazzurra è falcidiata dagli infortuni: ennesimo calciatore in infermeria, Inzaghi totalmente incredulo

Dal match più scoppiettante della nona giornata di campionato tra Inter e Juventus, Inzaghi ne è uscito tutt’altro che sorridente. Il mister nerazzurro non può che rimpiangere i 2 punti persi in chiave classifica, dopo esser stato rimontato di 2 reti dalla squadra di Thiago Motta.

Una partita con un’intensità così alta, tanto da finire 4-4. Per il Biscione il tabellino è stato marcato dalla doppietta di Zielinski su calcio di rigore ed i gol di Mkhitaryan e Dumfries , mentre per la Vecchia Signora da Vlahovic, Weah e doppietta di Yildiz da subentrato.

Tanto spettacolo, per quello che è stato definito il miglior Derby d’Italia della storia del calcio italiano. A goderne però è stato il Napoli di Antonio Conte, che grazie alla vittoria sul Lecce ha guadagnato terreno sulle inseguitrici, involandosi al primo posto in solitaria.

Non c’è però tempo di rimuginare sul passato, c’è immediatamente la decima giornata causa turno infrasettimanale. L’Inter affronterà l’Empoli di Roberto D’Aversa al Castellani, un campo tutt’altro che semplice in cui giocare in questa stagione.

Condizioni pre partita

La squadra di proprietà di Oaktree ha il compito di dover uscire dalla partita contro gli Azzurri con una vittoria. Non può permettersi di steccare nuovamente il risultato e di lasciare così tanto spazio ai partenopei, ma non sarà semplice dati i tanti indisponibili.

Sicuramente sarà out Carlos Augusto per un risentimento muscolare subito nella sfida contro lo Young Boys in Europa, così come Francesco Acerbi e Hakan Cahlanoglu, che hanno dato entrambi forfait contro la Roma. Alla lista si è però aggiunta un’altra figura fondamentale, che non lascia ad Inzaghi la possibilità di fare turnover.

Piove sul bagnato

Il vero protagonista del match contro la Juventus è stato Piotr Zielinski, autore di un’egregia prestazione in cabina di regia, nonostante non fosse il suo ruolo. Il mister credeva dunque di aver trovato un sostituto di livello del turco, speranza che è durata solamente una partita.

Poco prima di uscire, il polacco ha alzato bandiera bianca per un dolore al flessore della coscia destra. Un fastidio che si porta dal match di Nations League con la Nazionale, che non è riuscito ancora a risolvere. La sua presenza è in forte dubbio per il prossimo match di Serie A dell’Inter, sempre più in emergenza nella zona di centrocampo dopo l’ennesimo stop.