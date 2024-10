“È pericoloso”, attacco durissimo in radio: Verstappen distrutto dal collega

La Red Bull in pista - Foto Ansa - Interdipendenza.net

Verstappen è stato accusato dal rivale per il comportamento scorretto avuto durante il Gran Premio di Messico, le sue parole

La Ferrari è stata di nuovo protagonista nel weekend appena trascorso. Sainz ha vinto con merito il Gran Premio di Messico mentre Leclerc si è piazzato sul gradino più basso del podio. Un successo che tiene accesa la speranza di tornare a trionfare nella classifica delle scuderie, ipotesi percorribile quando mancano ancora quattro corse al termine della stagione.

Finalmente è tornata competitva, per la gioia di tutti i tifosi della Rossa, una macchina che ha fatto la storia di questo sport e che ha milioni di sostenitori in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la classifica dei piloti, invece, è sempre più vicino al bis Max Verstappen, nonostante il deludente sesto posto raggiunto a Città del Messico.

Un passo indietro e un piazzamento inaspettato per il campione della Red Bull che è stato fortemente criticato anche per un episodio avvenuto nel corso della gara.

Max Verstappen e l’ultimo Gran Premio da dimenticare in Messico

A colpire, infatti, è stato anche il comportamento dell’olandese, fin troppo aggressivo in pista, anche nei confronti del collega Lando Norris. Al termine del Gran Premio, l’inglese, secondo classificato, ha definito inappropriata la condotta di gara del tre volte campione del mondo.

La Red Bull prova a difendersi, con il team manager Christian Horner che ha tentato di ribaltare le accuse rivolte al proprio pilota, puntando invece il dito contro Norris.

Le accuse pesanti nei confronti di Verstappen, non è la prima volta

Dopo le manovre di curva 4 e curva 8, costate a Verstappen 20 secondi di penalità, Norris ha commentato a caldo, via radio, rivolgendosi al proprio muretto dei box e criticando la condotta di gara dell’avversario: “Questo ragazzo è pericoloso. Ho dovuto evitare l’incidente. È la stessa cosa dell’ultima volta”.

Norris fa riferimento a cosa successe tre anni fa, quando Verstappen si stava contendendo il titolo con un altro inglese, Lewis Hamilton. Nel GP dell’Arabia Saudita del 2021, Hamilton espresse via radio commenti simili: “Questo ragazzo è un fo**uto pazzo“. I provvedimenti sono avvenuti anche in quell’occasione, con 15 secondi di penalità, ma la pericolosità della sua guida sussiste e rischia di avere delle ripercussioni sulla sicurezza della competizione, con incidenti che potrebbe avere conseguenze molto spiacevoli. Prevenire è meglio che curare e i vertici della Formula 1 stanno ragionando su come poter agire.