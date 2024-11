Nuovo stadio in Serie A: accordo ufficiale | Iniziano i lavori immediatamente

È stato dato il via libera, i lavori inizieranno a breve: il progetto per il nuovo Stadio in Serie A è stato avviato

Con il passare degli anni la Serie A sta guadagnando sempre più appeal. Il livello tecnico dei calciatori e i ricavi delle società stanno incrementando sempre di più ma urge una rivoluzione per gli impianti, inadeguati per l’epoca in cui ci troviamo.

Gli Stadi che ospitano le partite del nostro campionato vanno assolutamente rimodernati. Son sempre pieni ma non sono più all’avanguardia e sono poco redditizi, dato che non garantiscono guadagni se non attraverso le partite.

L’età media delle strutture in Italia è di circa 61 anni. Di queste, il 24% ha ancora la pista atletica, l’88% non utilizza fonti di energia rinnovabili, il 25% non ha ancora la Sky Box ed il 30% non ha al suo interno la presenza di attività commerciali.

Nasce dunque la necessità di costruirne di nuovi che rispettino le esigenze del calcio che viviamo oggi, e che permettano ai club di incassare più denaro nell’arco di una stagione. Basti pensare che le top squadre europee guadagnano più del doppio di Milan e Inter, che risiedono a San Siro, uno degli stadi più celebri della storia di questo sport.

Progetti futuri

Se la Serie A vuole stare al passo con gli altri campionati, in particolare quello di Premier League, deve avviare nuovi progetti. La Juventus l’ha già fatto quasi un decennio fa, adesso tocca alle altre società, che non possono più permettersi di lasciar passare altro tempo.

Per adesso si son mosse la Fiorentina, la Lazio e la Roma, che stanno avviando le pratiche per avere i nuovi stadi pronti nel 2027, il Milan e l’Inter che attendono novità dal comune di Milano e valutano nel contempo i terreni di San Donato e Rozzano ed il Bologna, pronto a ristrutturare.

Nuovo accordo

Il Bologna FC e Webuild hanno firmato un accordo esclusivo fino al 31 dicembre 2027 per riqualificare e ristrutturare in modalità EPC (Engineering, Procurement and Construction) lo stadio Dall’Ara. Un’iniziativa che fa parte di un progetto ben più ampio, ossia il miglioramento della città in tutti i suoi aspetti per ospitare gli Europei di calcio 2032.

Terminati i lavori l’impianto sarà una nuova infrastruttura aperta 7 giorni su 7. Sarà realizzato secondo gli standard UEFA e avrà una capienza di circa 30000 persone, con le tribune vicinissime al campo, precisamente a 7 metri dalle linee di confine. Cambierà anche la copertura, permettendo un maggiore passaggio di aria e luce tramite l’eliminazione delle strutture metalliche, il tutto grazie ad un investimento totale di circa 200 milioni di euro.