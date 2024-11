Vogliamo Dragusin per lo Scudetto: ok dal Tottenham | Manca solo la firma

Il difensore è finito nel mirino di una grande squadra. Si cerca la firma per avere Dragusin per vincere lo Scudetto.

Quando mancano ormai circa due mesi dall’apertura del calciomercato invernale, molte società si stanno già attrezzando per mettere a segno alcune operazioni fondamentali per il futuro.

Sono numerosi i nomi che circolano in questi giorni e che potrebbero presto diventare protagonisti di una stagione di mercato particolarmente densa.

Tra questi c’è Dragusin, difensore romeno in forza al Tottenham che negli anni è stato protagonista di una crescita esponenziale. Ma ora c’è chi parla di un suo possibile trasferimento. Ecco chi ha chiesto Dragusin per poter vincere lo Scudetto.

Un ritorno per Dragusin

La Juventus di Thiago Motta deve fare i conti con delle prestazioni per nulla soddisfacenti e, soprattutto, con numerosi infortuni che hanno accorciato di molto la lista di giocatori a disposizione per l’allenatore bianconero. Nonostante i numerosi colpi di mercato messi a segno in estate – come Douglas Luiz, Koopmeiners, Thuram, Conceicaio e Gonzalez – i risultati non arrivano e l’infermeria risulta essere piena.

A mettere in particolare difficoltà Thiago Motta è l’infortunio di Bremer. Il brasiliano, con ogni probabilità, resterà fuori per tutta la stagione. Giuntoli è quindi pronto ad intervenire nuovamente sul mercato e, magari, puntare al ritorno di Dragusin. Il difensore del Tottenham è un prodotto del vivaio bianconero e, dopo la sua affermazione al Genoa, è stato acquistato proprio dalla squadra inglese.

L’offerta di Giuntoli

Il difensore 22ennne romeno non ha particolarmente inciso nella rosa degli Spurs, ed è quindi sempre più probabile una sua cessione a gennaio, in caso di offerte soddisfacenti. Le cose per lui non stanno andando nel migliore dei modi e la Juventus potrebbe quindi approfittarne per poter trovare una pedina importante da utilizzare al posto di Bremer.

Attualmente Dragusin sta accumulando presenze in panchina. Al difensore romeno, Postecoglou preferisce Van de Ven e Romero. Ecco quindi che Dragusin potrebbe essere la scelta migliore come vice-Bremer. La Juve vuole ancora lottare per lo scudetto e per farlo ha necessità di avere una difesa forte e compatta. Saranno quindi settimane decisive per vedere dove porteranno gli sviluppi della trattativa.