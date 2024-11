Rinnovo al ribasso: Giuntoli gli dimezza lo stipendio | Il top player si deve accontentare

Cristiano Giuntoli è costretto a ridurre l’ingaggio del top player della Juventus, prosegue il restyling finanziario della dirigenza bianconera

Con la vittoria di Udine e la contemporanea sconfitta del Napoli contro l’Atalanta, i bianconeri accorgiano la distanza dalla capolista, adesso di quattro punti. I bianconeri sono ancora imbattuti dopo undici partite di campionato e i segnali positivi sono arrivati anche dalla difesa, di nuovo attenta dopo sei reti subite nelle due precedenti gare.

Thiago Motta si prepara al ritorno in Champions League e alla difficile trasferta sul campo del Lille, consapevole che un’altra vittoria consentirebbe alla squadra di avvicinare l’obiettivo di passare alla fase successiva della competizione.

Il mister si augura di recuperare in fretta alcuni infortunati di lusso. Il primo sarà Nico Gonzalez, di nuovo a disposizione per il derby della Mole del prossimo weekend, una sfida da non sottovalutare e molto importante dato che precede la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Tanti i rinforzi della campagna acquisti estiva e alcuni di loro devono ancora integrarsi al meglio nella loro nuova squadra. La pausa potrà servire anche in questo senso, prima dello sprint di dicembre che darà indicazioni utili anche su come e dove intervenire nel mercato di riparazione.

La priorità di Giuntoli è quella di rinnovare il contratto di un giocatore fondamentale per Motta

Ma la priorità del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quella di definire al più presto il rinnovo di contratto di uno dei giocatori più importanti della rosa.

Il suo apporto in questo inizio di stagione è fondamentale, anche a causa della mancanza di alternativa nel suo ruolo. Thiago Motta si sta affidando a lui per raggiungere la vetta.

Giuntoli vuole che si abbassi lo stipendio, il top player dovrà sacrificarsi

Dusan Vlahovic è il terminale offensivo della Juventus. Ha messo a segno sei reti ma ancora non è arrivata la maturazione definitiva che da tempo i tifosi si attendono. I discorsi inerenti al rinnovo, in scadenza nel 2026, sono ripresi, anche se non c’è ancora una data precisa in agenda per un incontro tra l’agente del serbo e la dirigenza.

Dusan percepisce da questa stagione 12 milioni. Giuntoli vorrebbe un ridimensionamento dello stipendio e l’accordo potrebbe arrivare intorno ai 10, con bonus da aggiungere e un prolungamento fino al 2028. Il giocatore ha manifestato la propria volontà di restare a Torino e questo è un fatto di cui tenere conto.