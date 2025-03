Napoli, lutto gravissimo in squadra: è morto il più giovane di tutti | Si deve fermare il Campionato

Un terribile lutto ha colpito il Napoli e l’intera città, è venuto a mancare il più giovane di tutti: si ferma il campionato

Gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla città di Napoli sono a dir poco devastanti. Una terribile vicenda ha colpito non solo la squadra, ma una città intera. Il club, nelle ultime ore, è in lutto per aver subito una gravissima perdita.

Secondo quanto annunciato dal quotidiano “Il Mattino” il più giovane della squadra è venuto a mancare a causa di un malore. Il tutto avvenuto poco prima che iniziasse l’allenamento con il resto dei compagni.

Subito è scattato l’allarme da parte dei presenti. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo con manovre cardiopolmonari ed intervento dei sanitari: il suo cuore aveva già smesso di battere.

La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete ed ha lasciato tutti senza parole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini.

Napoli in lutto, morto giovanissimo prima di un allenamento: malore improvviso

Shock in una scuola calcio di Napoli: un ragazzino di soli 14 anni, Diego De Vivo, è venuto a mancare per via di un malore improvviso. Come riportato in precedenza la morte è avvenuta poco prima che iniziasse l’allenamento con la “Cantera Napoli“, ovvero la squadra in cui militava e si divertiva. A comunicare la triste notizia ci ha pensato il club che, attraverso i suoi canali social network, lo ha voluto salutare: “Siamo distrutti dal dolore. Riposa in pace, campione“.

Il decesso si è verificato nella serata di mercoledì 26 marzo. Il tutto è avvenuto in strada comunale “Selva Cafaro“. Oltre ai militari dell’arma anche le forze dell’ordine di Napoli Stella. La salma del giovane calciatore è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per consentire l’esame autoptico. La società dove militava il giovane ha annunciato che tutte le attività calcistiche sono sospese a data da destinarsi.

Napoli in lutto, 14enne morto per via di un malore: inutili tutti i tentativi di rianimazione

Sono tantissime gli utenti che, in queste ore, stanno commentando sotto al post della società per porgere le più sentite condoglianze. Anche altre società calcistiche campane, di tutte le categorie, sono vicini alla famiglia di Diego e della società colpita da questo gravissimo lutto.

Non sono stati resi ancora noti aggiornamenti per quanto riguarda i funerali del piccolo. Prima, infatti, dovranno essere effettuati gli esami per essere sicuri che a portare via il 14enne sia stato effettivamente un malore improvviso. Anche noi della redazione ci uniamo al dolore che, in questo momento, la famiglia della vittima sta provando.