Frattesi e lo sfogo dopo l'Empoli: "Non sarò mai il problema dell'Inter" (Photo by Marco Bucco/La Presse)-interdipendenza.net

Dopo la partita con l’Empoli, disputata egregiamente dal centrocampista nerazzurro, Davide Frattesi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha parlato della sua situazione all’Inter. Ecco che cos’ha detto nel post-gara.

Frattesi dopo l’Empoli: “Non sarò mai un problema per l’Inter”

Ci si aspettava una risposta da parte dell’Inter dopo il pareggio maturato nel derby d’Italia con la Juventus. Questa è arrivata puntale nella partita con l’Empoli, complicata sia per come ha approcciato la stagione la squadra di D’Aversa, sia per il momento delicato dei nerazzurri.

Alla fine è arrivato un 3-0 in favore dei meneghini e Frattesi ha brillato in modo particolare anche grazie alla

doppietta messa a segno. Al termine della gara ha parlato della sua situazione e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Ha ribadito che capisce bene la situazione e che sa che la concorrenza è tanta e di qualità, di conseguenza, accetta di buon grado le panchine, ma soprattutto non si sente un problema per i nerazzurri: “Ogni tanto mi capita di legge problema Frattesi, non capisco perché lo scrivano. Non sono e non sarò mai un problema per l’Inter”.

Per quanto riguarda il minutaggio avuto a disposizione fino a qui, sembra più che sereno: “Sono intelligente abbastanza da capire che ci sono altri giocatori importanti in mezzo al campo, e se il mister vuole mettere altri mette altri. Non c’è un problema e mai ci sarà”.

Le troppe aspettative su Frattesi

Frattesi non ha solo parlato del suo minutaggio all’Inter e di come accetta le scelte dell’allenatore, ma anche delle aspettative che ci sono su di lui: “Aspettative sempre più alte su di me? Pare di sì, soprattutto ultimamente. Non è facilissimo, ogni partita sembra decidere se sono bravo o meno. Non è neanche normale fare gol in tutte le partite”.

Parole che fanno riflettere e sulle quali non si può che essere d’accordo. Le prestazioni di Frattesi sono quasi sempre positive e questo nonostante il tempo che ha a disposizione. Gli si può chiedere di più? Probabilmente no, è più proficuo lasciarlo tranquillo e lavorare perché come sempre le risposte le darà sul campo.