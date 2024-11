Inter, verso il Venezia: Inzaghi recupera due big

L’Inter è al lavoro per preparare la sfida contro il Venezia, in programma domenica sera a San Siro e valida per l’undicesima giornata di campionato. I nerazzurri sono tornati a -4 dal Napoli dopo il successo ad Empoli, e vogliono tenere la scia del Napoli a poco più di una settimana dallo scontro diretto.

Il netto 0-3 inflitto all’Empoli nel turno infrasettimanale ha riportato calma e sicurezza all’Inter dopo il pazzesco e amaro 4-4 contro la Juventus e che è costato due punti ai Campioni d’Italia in carica. Il prossimo step è la sfida casalinga contro il Venezia, importante per non perdere terreno dalla vetta occupata dal Napoli.

Inter, focus sul Venezia: Inzaghi ritrova Acerbi e Calhanoglu contro i veneti. L’idea sull’impiego dei due con vista Champions…

Una sfida a distanza quella contro gli uomini di Antonio Conte, che potrebbe già partire in questo weekend di campionato per poi culminare nello scontro diretto del prossimo 10 nvoembre al Meazza. I partenopei saranno infatti impegnati nel lunch match contro l’Atalanta, e l’Inter spera in un favore da parte della Dea a patto ovviamente che gli uomini di Inzaghi facciano il loro con il Venezia.

Contro la formazione lagunare (che viene dalla super vittoria in rimonta per 3-2 contro l’Udinese nell’infrasettimanale), Simone Inzaghi dovrebbe finalmente ritrovare dopo esattamente due settimane di stop sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu, infortunatosi entrambi alla coscia sinistra rispettivamente con un’elongiazione agli adduttori e al bicipite femorale nel match dello scorso 20 ottobre contro la Roma. Tempi invece più lunghi per Carlos Augusto, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia sinistra occorso dopo la sfida Champions contro lo Young Boyd e che rientrerà solo dopo la sosta.

Turnover pesante col Venezia? E può esordire Josep Martinez

Difficile comunque che i due titolarissimi tornini subito dal primo minuto già da domenica, con Inzaghi che non vuole rischiare ricadute e che pensa comunque ad un turnover piuttosto marcato soprattutto in vista della super sfida di Champions League contro l’Arsenal, in programma mercoledì prossimo e valida per la quarta giornata della massima competizione europea.

Contro i Gunners sia Acerbi che Calhanoglu, dovrebbero esserci dall’inizio, mentre come detto contro la formazione di Di Francesco ci saranno parecchi cambi. Possibile un’altra partita extra per Stefan de Vrij in difesa, mentre a centrocampo potrebbe esserci una chance per Asllani, fermo anche lui da quasi due settimane per una botta al ginocchio. Possibile turnover anche per Sommer, con il portiere svizzero verso un turno di riposo e pronto ad essere rilevato da Josesp Martinez: ancora a zero minuti in stagione e che potrebbe esordire proprio domenica sera col Venezia.